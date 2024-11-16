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أحمد جودة - القاهرة -

سيتعين على ريال سوسييداد الإسباني، الذي أعلن قبل أسابيع أنه لن يبيع تذاكر لمشجعي أياكس، الذي يواجهه في الدور المقبل من الدوري الأوروبي، توفير تذاكر (حسب اللوائح) لجمهور النادي الهولندي.

أزمة التذاكر.. ريال سوسييداد يعيد حساباته بعد تدخل "يويفا"

وأوضح سوسييداد في بيان صدر اليوم الجمعة، أنه أجرى محادثات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وأياكس والسلطات المحلية خلال الأسابيع القليلة الماضية حول بيع التذاكر للجماهير الزائرة لحضور المباراة التي ستقام في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري على ملعب (ريالي أرينا).

ويرجع السبب في اضطرار سوسييداد في النهاية إلى بيع التذاكر للجماهير الهولندية إلى أن "لوائح الاتحاد الأوروبي تجعل من المستحيل تنفيذ رغبات النادي".



وذكر سوسييداد أنه "نظرًا للظروف المحيطة بإقامة العديد من المباريات الأوروبية الأخيرة والترتيبات الأمنية والتنظيمية المطلوبة"، طلب مجلس مدينة سان سباستيان من النادي عدم بيع التذاكر للفريق الهولندي.

وألمح مجلس المدينة بهذا إلى المشادات التي وقعت العام الأخير بسبب "الألتراس" الأوروبي الذي زار المدينة.

ومن أبرز الحوادث التي وقعت تلك التي تورط فيها مشجعو أندرلخت في (ريالي أرينا) في 3 أكتوبر (تشرين الأول).

خلال الشوط الأول من المباراة، تمكن "ألتراس" الفريق البلجيكي من اختراق السياج الأمني المثبت في المدرج المخصص للمشجعين في المدرج السفلي حيث كان مشجعو سوسييداد يشاهدون المباراة.

وألقي القبض على 5 أشخاص بتهمة ارتكاب جرائم مثل الاعتداء على السلطات والإخلال بالنظام العام ومقاومة رجال الشرطة، في حين عاقب الـ "يويفا" أندرلخت بحظر بيع التذاكر لمشجعيه لـ3 مباريات خارج أرضه.