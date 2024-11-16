نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تركيا ضد ويلز في تصفيات كأس الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب محبي وعشاق كرة القدم الأوروبية مباراة تركيا وويلز وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي.

موعد مباراة تركيا وويلز في دوري الأمم الأوروبية

من المقرر أن تقام مباراة تركيا وويلز يوم السبت 16 نوفمبر 2024 وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية في بطولة دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات دوري الأمم الأوروبية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناةbeIN Sports HD بنقل أحداث اللقاء.

ويتنافس كلا من تركيا وويلز في المجموعة الرابعة في المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية ووصل التنافس بينهما على الصدارة إلى مرحلة قوية للغاية.

يحتل المنتخب التركي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط بينما جاء المنتخب الويلزي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.