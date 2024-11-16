عاجل.. منتخب مصر يعلن إصابة الدينامو

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المنتخب المصري عن إصابة محمد شحاتة، خلال مواجهة منتخب بلاده مع الرأس الأخضر والتي انتهت بالتعادل 1-1، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025 في المغرب.

اصابة محمد شحاتة

وقال طبيب المنتخب المصري، محمد أبوالعلا، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري، إن الاصابة عبارة عن تمزق بالعضلة الضامة ليغيب اللاعب عن مباراة بوتسوانا المقبلة، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.



وأضاف أن اللاعب سيخضع للمزيد من الفحوصات لدى عودة الفريق إلى القاهرة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة من التصفيات برصيد 13 نقطة، بفارق 6 نقاط عن منتخب بوتسوانا صاحب المركز الثاني، وبفارق 9 نقاط عن منتخب الرأس الأخضر المتفوق في فارق الأهداف على موريتانيا في المركز الرابع والأخير.