نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ألبانيا ضد التشيك في تصفيات كأس الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الأوروبية لمتابعة مباراة ألبانيا والتشيك في بطولة دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي.

موعد مباراة ألبانيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية

من المقرر أن تقام مباراة ألبانيا والتشيك يوم السبت 16 نوفمبر 2024 وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات دوري الأمم الأوروبية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناةbeIN Sports HD 2 English وقناة beIN Sports HD 4 بنقل أحداث اللقاء.

ويحتل منتخب التشيك صدارة المجموعة الأولى من المستوى الثاني في كأس الأمم الأوروبية برصيد 7 نقاط وجاء منتخب جورجيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط ويحتل منتخب ألبانيا المركز الثالث برصيد 6 نقاط ويتذيل منتخب أوكرانيا المجموعة برصيد 4 نقاط.