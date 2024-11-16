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أحمد جودة - القاهرة -

واصل منتخب المغرب انتصاراته في المجموعة الأولى بتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي ستقام على أرضه أواخر العام المقبل، وذلك عقب اكتساحه مضيفه الجابوني 5-1، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

"أسود الأطلس" يكتسح الجابون بخماسية

ورفع منتخب المغرب، المتأهل سلفا باعتباره البلد المضيف، رصيده إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد منتخب الغابون، الذي ضمن تأهله للنهائيات، عند 7 نقاط في المركز الثاني.



ويحتل منتخب ليسوتو المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن منتخب إفريقيا الوسطى صاحب المركز الرابع والأخير.

وتقدم المنتخب الغابون في الدقيقة الرابعة عن طريق دينيس بوانغا، قبل أن يسجل المنتخب المغربي 3 أهداف في 6 دقائق، حيث سجل جمال حركاس هدف التعادل في الدقيقة 17، وبعده بـ3 دقائق سجل براهيم دياز الهدف الثاني.

وبعد 3 دقائق من هدفه الأول، عاد دياز ليسجل الهدف الثاني له والثالث للمنتخب المغربي، فيما أضاف زميله يوسف النصيري الهدف الرابع في الدقيقة 80، واختتم إسماعيل صيباري الخماسية في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.