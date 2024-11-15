أخبار اليمن : إستعدّوا جيداً.. برد قارس يضرب هذه المناطق

إستعدّوا جيداً.. برد قارس يضرب هذه المناطق
وقال المركز في نشرته الجوية، إنه يتوقع أجواء شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، والبيضاء حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 0 ـ 4 درجات مئوية.
وحسب المركز قد تكون الأجواء باردة في مرتفعات محافظات إب والضالع، لحج وأبين وتتراوح درجات الحرارة بين 5 ـ 8 درجات.
وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 4.8 في صنعاء، 5 في ذمار، 5.6 في عمران ، و7.5في إب.
ودعا المركز كبار السن والأطفال وطلاب المدارس والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة.
كما دعا المزارعين إلى أخذ الحيطة والحذر لحماية محاصيلهم الزراعية.
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