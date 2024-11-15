منتخب مصر يتعادل مع الرأس الأخضر 1-1 فى تصفيات أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 نوفمبر 2024 07:32 مساءً - تعادل منتخب مصر أمام مضيفه الرأس الأخضر بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة عن المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، والمقرر اقامتها بالمغرب، وتقدم منتخب مصر في الدقيقة 31 عن طريق طاهر محمد طاهر، وتعادل ريان مينديز لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 63 من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة، يواصل منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات أفريقيا برصيد 13 نقطة، ويأتي منتخب بوتسوانا فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، أما الرأس الأخضر تأتي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحل المنتخب الموريتاني رابعا برصيد 4 نقاط أيضا.

وضم تشكيل المنتخب كلا من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد حمدى، محمد ربيعة وحمدى فتحى وأحمد عيد فى الدفاع، ومحمود صابر ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا فى الوسط، وطاهر محمد طاهر وابراهيم عادل وأسامة فيصل فى الهجوم.

الشوط الأول



في بداية اللقاء، تعرض محمد شحاتة لاعب وسط المنتخب للإصابة في أول 5 دقائق من مواجهة الرأس الأخضر ضد مصر وشارك نبيل عماد دونجا بديلا لمحمد شحاتة الذى تعرض لإصابة في العضلة الضامة لم يستطع استكمال المباراة بسببها، ليجرى حسام حسن أول تغييرات المباراة.

كاد المنتخب يفتتح التسجيل بعد انطلاقة من لاعب مصر أسامة فيصل وكاد أن ينفرد بالمرمى ولكن عرقل بسبب أرضية الملعب.

حاول منتخب الرأس الأخضر العودة في المباراة ومن محاولة على الجبهة اليسرى للفراعنة تلقى حمدي فتحي بطاقة صفراء بعد تدخل قوي فى منتصف ملعب مصر.

في الدقيقة 28 سدد محمود صابر كرة صاروخية لمست يد الحارس وارتطمت بالعارضة، وتابعها أحمد عيد لكنها مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 31 نجح الفراعنة من حل شفرة الدفاع للمنافش، فبعد تمريرة سحرية من محمد حمدي نحو العمق نحو طاهر الذي انطلق بمجهود فردي وسددها سكنت سقف المرمى.

لم يقف لاعبو كاب فيردي مكتوفي الأيدي، وجاءت محاولاتهم الهجومية لإدارك التعادل، أخطرها كان انطلاقة من الجهة اليمني من اللاعب ريان مينديز وحاول مباغتة الشناوي ولكن ذهبت إلى ركلة مرمى.

طالب لاعبو الرأس الأخضر بضربة جزاء في الدقائق المحتسبة بدل من الضائع، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب، ولاحت فرصة التسديد في اللحظات الأخيرة لإبراهيم عادل، ولكن الحارس كان في المكان المناسب للتصدي.

الشوط الثاني

أجرى منتخب كاب فيردي تبديلين لمحاولة الدخول في اللقاء، وكاد يعود بالفعل من هجمة مثيرة مرت بجوار قائم الشناوي، وأهدر منتخب مصر فرصة تعزيز التقدم، بعد فرصة هدف ضائعةعلى مرتين من طاهر محمد طاهر الذي سددها من داخل منطقة الجزاء تصدي لها الحارس ومن ثم مقصية من إبراهيم عادل اصطدمت بالدفاع.

وفي الدقيقة 63 سجل ريان مينديز هدف التعادل لمنتخب الرأس الأخضر في شباك منتخب مصر بالدقيقة 63، وجاء هدف الرأس الأخضر من ركلة جزاء تم احتسابها بعد خطأ على محمود صابر، وترجمها ريان مينديز بنجاح.

ودفع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بمصطفى فتحي بدلا من محمود صابر، وكاد البديل أن يسجل هدف الفراعنة الثاني، لكن الحارس كان في الموعد وتصدى للمحاولة.

قبل نهاية اللقاء بدقائق أجرى حسام حسن تبديلين بنزول مصطفى محمد وأحمد رمضان بيكهام، وخروج إبراهيم عادل وأسامة فيصل.

وفي الوقت الذى كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، تعرض دونجا للإصابة وتوقفت المباراة بعض الوقت حتى تلقى العلاج ليستكمل المباراة، وبعدها بقليل سقط مصطفى فتحي في التحام قوي مع أحد لاعبي كأب فيردي وتلقى على إثره البطاقة الصفراء.

مشوار مصر في التصفيات



وحقق منتخب مصر الفوز على الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى بينما حقق منتخب موريتانيا الفوز على بوتسوانا بهدف نظيف في نفس الجولة، وشهدت الجولة الثانية فوز منتخب مصر على بوتسوانا برباعية نظيفة، بينما فاز الرأس الأخضر على موريتانيا بهدفين دون رد.

وشهدت منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة فوز مصر على موريتانيا بثنائية نظيفة كما فاز بوتسوانا على الرأس الأخضر بهدف نظيف ، كما شهدت الجولة الرابعة فوز مصر على موريتانيا بهدف نظيف سجله عمر مرموش وبنفس النتيجة فاز بوتسوانا على الرأس الأخضر.

وتأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم للمرة 27 إلي نهائيات كأس الأمم الإفريقية وذلك بعد تحقيق العلامة الكاملة في أول 4 مباريات بالتصفيات، ونجح منتخب مصر من التأهل إلي بطولة أمم أفريقيا بغض النظر عن نتيجة مباراتي الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات.

تاريخ مصر في أمم إفريقيا



وشارك منتخب مصر على مدار تاريخه في بطولة كأس الأمم الإفريقية 26 مرة حيث يعد هو الأكثر مشاركة ما بين المنتخبات وذلك أعوام 1957، 1959، 1962، 1963، 1970، 1974، 1976، 1980، 1984، 1986، 1988، 1990، 1992، 1994، 1996، 1998، 2000، 2002، 2004، 2006، 2008، 2010، 2017، 2019، 2021، 2023.

كما يمتلك منتخب مصر في رصيده 7 ألقاب للبطولة الإفريقية أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010 ليعد هو الأكثر تتويجا باللقب القاري.