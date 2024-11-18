انفجارات وإغلاق مطارات.. هذا ما حدث في تل أبيب

انفجارات وإغلاق مطارات.. هذا ما حدث في تل أبيبكشفت وسائل إعلام العدو الصهيوني مساء اليوم الإثنين، بأن حزب الله أطلق صواريخ أصاب فيها مجمعا تجاريا في شرق "تل أبيب".. مشيرة إلى وقوع أربعة انفجارات في وسط المدينة.

وقالت القناة 12 الصهيونية: إنه تم سماع دوي انفجارات في "تل أبيب" ومحيطها، وأعلنت الجبهة الداخلية الصهيونية عن دوي صفارات الإنذار في "تل أبيب الكبرى" وأكثر من 100 بلدة ومدينة في محيطها.

وأعلن الإسعاف الصهيوني أنه تم إصابة خمسة أشخاص أحدهم بجروح خطيرة في الاستهداف الصاروخي على "تل أبيب".

كما كشفت وسائل إعلام العدو عن إغلاق مطار "بن غوريون"، كما تسبب الحادث بانقطاع جزئي للتيار الكهربائي قرب "تل أبيب" بعد سقوط شظايا الصاروخ.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ذكرت إذاعة جيش العدو الصهيوني، أن امرأة قُتلت بعد سقوط صاروخ على مبنى في بلدة شمال كيان الأحتلال.