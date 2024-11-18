انت الأن تتابع خبر عشان لو مفيش أسيتون ماتحتاريش!!.. هقولك علي 4 بدائل سحرية لإزالة المانكير من الأصابع في لحظات ولا مليم واحد هتدفعيه من النهاردة.. مترميش فلوسك في الارض!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعتبر الأظافر من أبرز عناصر الجمال لدى المرأة، ويُعد طلاء الأظافر جزءًا أساسيًا من روتين العناية بها، ومع ذلك، تحتوي مزيلات الطلاء التقليدية، مثل الأسيتون، على مواد كيميائية قد تسبب جفاف البشرة وتلف الأظافر، لذا، نقدم لكِ خمس بدائل طبيعية وآمنة لإزالة طلاء الأظافر دون الحاجة إلى استخدام الأسيتون.

1. الخل وعصير البرتقال

يُعد مزيج الخل الأبيض وعصير البرتقال من الطرق الفعّالة لإزالة طلاء الأظافر.

الخطوات: –

اخلطي كميات متساوية من الخل الأبيض وعصير البرتقال.

اغسلي يديكِ جيدًا وجففيهما.

انقعي قطعة قطن في الخليط، ثم ضعيها على أظافركِ لمدة 10 ثوانٍ.

امسحي الأظافر بلطف لإزالة الطلاء.

تعمل الأحماض الموجودة في الخل وعصير البرتقال على تليين الطلاء، مما يسهل إزالته.

2. معجون الأسنان وصودا الخبز

يحتوي معجون الأسنان على مكونات تساعد في إزالة الطلاء.

الخطوات: –

اخلطي كمية صغيرة من معجون الأسنان مع رشة من صودا الخبز.

ضعي المزيج على أظافركِ.

افركي الأظافر بفرشاة أسنان قديمة أو قطعة قطن.

اغسلي يديكِ بالماء الدافئ.

تساعد هذه الطريقة في إزالة الطلاء وتلميع الأظافر.

3. الليمون

يُعتبر الليمون مبيضًا طبيعيًا وفعّالًا في إزالة الطلاء.

الخطوات: –

انقعي أظافركِ في ماء دافئ لمدة 5 دقائق.

افركي الأظافر بشريحة ليمون لمدة دقيقة.

اغسلي يديكِ ورطبيها.

تساعد أحماض الليمون في تفكيك الطلاء، مما يسهل إزالته.

4. زيت الزيتون

يُعد زيت الزيتون مرطبًا طبيعيًا ويساعد في إزالة الطلاء.

الخطوات: –

سخني كمية صغيرة من زيت الزيتون.

انقعي قطعة قطن في الزيت الدافئ.

افركي الأظافر بالقطن حتى يزول الطلاء.

اغسلي يديكِ ورطبيها.

يساعد زيت الزيتون في تليين الطلاء وتغذية الأظافر.

5. الفازلين

يُستخدم الفازلين كحاجز وقائي لتسهيل إزالة الطلاء.

الخطوات: –

قبل وضع الطلاء، ضعي طبقة رقيقة من الفازلين حول الأظافر.

بعد جفاف الطلاء، امسحي الفازلين والطلاء بسهولة.

تساعد هذه الطريقة في منع التصاق الطلاء بالجلد، مما يسهل إزالته.