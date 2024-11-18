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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة اسبانيا وسويسرا اليوم يلا شوت تويتر في كأس أمم اوروبا.. يبحث جميع الجماهير العاشقة لكرة القدم علي كيفية مشاهدة مباراة اسبانيا وسويسرا اليوم، ويستعد المنتخب الاسباني للمباراة بقوة كبيرة من أجل الفوز في هذه المباراة الصعبة خصوصا بعد الصدارة في ترتيب دوري امم اوروبا، وعلي الجانب الأخر يريد منتخب سويسرا تحقيق انتصار في هذه الجولة الصعبة، ويستعدان المنتخبين بقوة من أجل الحصول علي ثلاثة نقاط غالية، ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن كيفية مشاهدة مباراة اسبانيا وسويسرا اليوم من خلال متابعة هذا المقال.

مشاهدة مباراة اسبانيا وسويسرا اليوم يلا شوت بث مباشر

فيما ستنطلق مباراة اليوم بين اسبانيا وسويسرا في تمام الساعة العاشرة الا ربع مساء بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الحادية عشر الا ربع مساء بتوقيت السعودية، وذلك علي ملعب هيليوددور رودريغيز لوبيز، وتدخل هذه المباراة ضمن الجولة السادسة من منافسات كأس أمم اوروبا، وسيتم نقل المباراة علي قناة بي ان سبورت 5 بتعليق عامر الخوذيري لأحداث اللقاء.

بث مباشر مشاهدة مباراة اسبانيا وسويسرا اليوم يلا شوت تويتر في كأس أمم اوروبا

ويستعد المنتخب الاسباني للمباراة بقوة خصوصا بعد تصدره للمجموعة بعد ان حقق الفوز في اربعة مباريات وتعادل وحيد، ولم يخسر في اي لقاء حتي الان، ويحتل المنتخب المركز الأول برصيد 13 نقطة من ترتيب المجموعة، وحذر المدير الفني علي عدم الاستهانه بهذه الجولة الصعبة.

بث مباشر مباراة اسبانيا وسويسرا اليوم تويتر

وقام المنتخب السويسري بالاستعداد للمباراة بقوة كبيرة من أجل تعديل موقف في ترتيب المجموعة، حيث حقق المنتخب التعادل في جولتين وثلاثة هزائم، ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد نقطتين، ويأمل المنتخب الفوز في هذه المباراة الصعبة وتواجهة الفريقين في الجولة الثانية واستطاع المنتخب الاسباني التفوق علي السويسري بنتيجة ساحقة 4-1 ويستعد المنتخب الاسباني للمباراة من أجل الفوز.