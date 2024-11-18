نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير العراقي يلتقي مساعد وزير الخارجية المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى د. قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير ايهاب فهي مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، بمقر وزارة الخارجية المصرية، في العاصمة الإدارية الجديدة.

تناول اللقاء بحث مجمل الملفات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض الرؤى حول عدد من القضايا العربية والدولية لا سيما ما يحدث في الشرق الأوسط في فلسطين ولبنان، وتبعات الحرب على غزة، كما تم مناقشة ملفات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين واللجنة العليا المشتركة، فضلًا عن التباحث بشأن آليات عمل اتفاقية التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن.