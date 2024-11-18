نعرض لكم الان تفاصيل خبر ازدهار تكمل الاستحواذ على 100% من زهران ماركت من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:15 مساءً - أعلنت شركة “ازدهار مانجمنت“، عن إتمام عملية استحواذها على الحصة المتبقية لعائلة زهران والبالغة 40% في “زهران ماركت”، مما يرفع حصة “إزدهار” في الشركة إلى 100%.

وأوضحت في بيان اليوم، أن هذه الخطوة تأتي لتختتم فترة انتقالية ناجحة دامت عامين من الشراكة بين الطرفين.

تأسست “زهران ماركت” عام 1987 على يد المهندس ممدوح زهران، واستطاعت أن تبني لنفسها سمعة مرموقة كعلامة تجارية موثوقة في قطاع التجزئة المصري.

وفي عام 2016، بقيادة كريم وعمر زهران، من الجيل الثاني للعائلة، شهدت الشركة تحولاً استراتيجياً تضمن تحديث عملياتها، توسيع نطاق منتجاتها عبر شراكات رئيسية، وتحسين تجربة العملاء.

وفي عام 2022، دخلت شركة “ازدهار” في شراكة مع عائلة زهران، حيث استحوذت على حصة الأغلبية في الشركة. وكان الهدف من هذه الشراكة هو تعزيز قدرات وأنظمة إدارة الشركة بشكل أكبر لدفع النمو والتوسع بشكل أكبر.

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يُشار إلى أن شركة “زهران ماركت” تدير 20 فرعًا في 10 محافظات في جميع أنحاء مصر، مع وجود فريد في المناطق التي تفتقر إلى مثل هذه الخدمات مثل الدلتا والساحل الشمالي، مع تحقيق تقدم أيضًا في منطقة القاهرة.

ومع تولي شركة “ازدهار” الملكية الكاملة لشركة “زهران ماركت”، ستواصل الشركة الاستفادة من مواردها الاستراتيجية للبناء على الأساس القوي الذي وضعته عائلة زهران. ويؤكد هذا الاستحواذ على التزام شركة “إزدهار” بالاستثمار في الشركات عالية الجودة في مصر وثقتها في استمرار نمو شركة “زهران ماركت” ونجاحها.

وتعليقاً على صفقة استحواذ “ازدهار مانجمنت” على “زهران ماركت”، أعرب كريم زهران عن اعتزازه بالرحلة التي خاضها مع أخيه لتحويل الأعمال العائلية، حيث قال: “فخور بكل ما حققناه، وواثق بأن “ازدهار” ستستكمل مسيرة الشركة ورؤيتها بفضل خبرتهم ومواردهم”، ثم توجه بالشكر لفريق العمل والشركاء والعملاء الأوفياء على دعمهم على مر السنين.

من جانبه، أكد عمرو السلانيكلي، مدير “ازدهار”، على فخره بالدور الذي لعبته الشركة في تطور “زهران ماركت”، قائلاً: “متحمسون للفرص المستقبلية”، فعلى مدار العامين الماضيين، عملت “ازدهار” عن كثب مع عائلة زهران لتحديث العمليات وتعزيز نظم الإدارة وتوسيع نطاق الشركة.

وتابع: “هذا الإنجاز ليس فقط تتويجاً لشراكة ناجحة، بل يعكس أيضاً ثقتنا في إمكانات قطاع التجزئة المصري على المدى الطويل. نؤمن بنجاح ‘زهران ماركت’ ونتعهد بدعم مراحل نموها المقبلة”.

وجدير بالذكر أن شركة “كومباس كابيتال” عملت كمستشار حصري لعائلة زهران في الصفقة، وقدم مكتب “معتوق بسيوني وحناوي ” الاستشارات القانونية لعائلة زهران، في حين تولى مكتب أدسيرو- راجي سليمان وشركاه للمحاماة – تقديم الاستشارات القانونية لشركة “ازدهار”.