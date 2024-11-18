نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب المغرب يفوز بسباعية على ليسوتو في تصفيات كأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز منتخب المغرب على منتخب ليسوتو بفارق كبير، حيث انتهت المباراة بنتيجة 7-0، وذلك في اللقاء الذي جرى مساء الإثنين على الملعب الشرفي في وجدة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

أحداث المباراة

وسجلت أهداف المباراة بواسطة لاعب المغرب إبراهيم دياز الذي أحرز ثلاثة أهداف، وسفيان رحيمي الذي سجل هدفين، بالإضافة إلى يوسف النصيري وإسماعيل صبياري، وذلك في الدقائق 5، 15، 37، 42، 45، 68، و70 على الترتيب لصالح الفريق المغربي.

ويتصدر منتخب المغرب المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة من أصل 6 مباريات، حيث حقق انتصارات في جميع اللقاءات، وسجل 26 هدفًا وتلقى هدفين فقط.

وبهذه المتيجة يقع منتخب ليسوتو في المركز الثالث من ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، حيث حقق فوزًا في مباراة واحدة وتعادل في مباراة أخرى، بينما تعرض لأربع هزائم، وسجل لاعبوه هدفين بينما استقبلوا 13 هدفًا.

وتمكن أسود الأطلسي من الفوز وتحقيق انتصار كامل في مباريات التصفيات الستة، دون أي تعادل أو خسارة، كما إنه ضمن التأهل قبل بدء المباريات، كونه الدولة المستضيفة للبطولة الإفريقية.

وفشل منتخب ليسوتو في الحصول على نتيجة جيدة، وبالتالي يخرج من التصفيات بطريقة غير مرضية، ويفقد فرصة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وتفوق منتخب المغرب، تحت قيادة وليد الركراكي، مركزًا متميزًا بفضل مجموعة من النتائج الجيدة، مما جعل أسود الأطلس يتصدرون قائمة المنتخبات الأفريقية في تصنيف الفيفا ويحتلون المركز الثالث عشر على مستوى العالم.