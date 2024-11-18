تصفيات أمم إفريقيا- المجموعة الأولى: تونس تستقبل غامبيا

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الإثنين، مباراتا الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة الأولى بتصفيات أمم إفريقيا بكرة القدم، فتلتقي تونس مع غامبيا الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتلعب جزر القمر مع مدغشقر بنفس التوقيت.

وحسم منتخبا تونس وجزر القمر تأهلهما لنهائيات أمم إفريقيا والتي تستضيفها المغرب أواخر عام 2025.

النتائج المسجلة في المجموعة الأولى

جزر القمر × غامبيا 1-1

تونس × مدغشقر 1-0

غامبيا × تونس 1-2

مدغشقر × جزر القمر 1-1

مدغشقر × غامبيا 1-1

تونس × جزر القمر 0-1

غامبيا × مدغشقر 1-0

جزر القمر × تونس 1-1

مدغشقر × تونس 2-3

غامبيا × جزر القمر 1-2

ترتيب المجموعة الأولى

1- تونس: 10 نقاط (7-5)- تأهلت

2- جزر القمر: 9 نقاط (6-4)- تأهلت

3- غامبيا: 5 نقاط (5-6)

4- مدغشقر: نقطتان (4- 7)