نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف عبد العزيز يكشف تطورات جديدة بشأن أزمة كهربا مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف أشرف عبد العزيز محامي الثنائي أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ومحمود عبد المنعم كهربا نجم فريق الأهلي، عن تطورات جديدة بشأن أزمة كهربا مع القلعة البيضاء، وموقف فتوح من السفر بشكل طبيعي والمشاركة في المباريات.

وقال أشرف عبد العزيز، في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" المذاع عبر القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي:" حيثيات حكم أحمد فتوح لم نستلمها، لكنه قادر على السفر والتواجد بشكل طبيعي في المباريات دون أزمات".

أما عن أزمة كهربا مع نادي الزمالك، أوضح أشرف عبد العزيز: "لن نتواصل مع مجلس الزمالك هذا الأسبوع بسبب أزمة محمد طارق عضو مجلس إدارة النادي، إلا أنني من المقرر أن أعقد جلسة مع كهربا لحسم الأمور والمبلغ المتبقي الذي سيتم دفعه إلى نادي الزمالك".