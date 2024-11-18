بعد صراعٍ مع المرض.. وفاة أيمن العلي "ملك جمال الأردن" توفي اليوم الناشط الأردني أيمن العلي المعروف بلقب ملك جمال الأردن ما صدم متابعيه والمجتمع الأردني.عبر حس إقرأ المزيد

توفي اليوم الناشط الأردني أيمن العلي، المعروف بلقب "ملك جمال الأردن"، ما صدم متابعيه، والمجتمع الأردني.

عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، أعلن سعد الزين، وهو عم أيمن العلي، عن وفاته، وكتب: ببالغ الحزن وبقلوبٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره. انتقل إلى رحمة الله تعالى ابن أخي الشاب أيمن عمار علي، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتابع: سيواري جثمانه الثرى اليوم الاثنين 18/11/2024 بعد صلاة الظهر من مسجد سحاب عند مقبرة سحاب. تقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان عشيرة آل عرابة في منطقة عرجان بالقرب من مدارس العروبة بجانب أسواق المحمل لمدة يومين اعتبارًا من اليوم الاثنين من الساعة 4 عصرًا إلى الساعة 10 مساء.

واختتم: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

في وقت سابق، أعلن أيمن العلي إصابته بمرض السرطان؛ ما جعل متابعيه يتفاعلون مع منشوراته ويبعثون له رسائل الدعاء بالشفاء.

ونشر ملك جمال الأردن صورًا أخرى له وهو يتلقى العلاج في المستشفى، مؤكدًا عزيمته في مواجهة المرض، طالبًا من أصدقائه الدعاء له بالصبر وقوة الإرادة.

ومنذ إصابته، كان أيمن العلي يظهر وهو يقاوم المرض بعزيمة لا تلين، إذ شارك صورًا له في أثناء جلسات العلاج الكيميائي، وقد ظهر مبتسمًا رغم التحديات التي يواجهها؛ ما يعكس إرادته القوية في محاربة المرض.