10 أطعمة ومشروبات صحية لمرضى السكري في الشتاء

يصبح مريض السكري أكثر صحة في فصل الشتاء، إذا حرص على تناول مجموعة من الأطعمة في النظام الغذائي اليومي، تتراوح بين الخضراوات والفواكه والأعشاب الطبيعية.

في التقرير التالي، نقدم لكم أفضل الأطعمة لمرضى السكري في الشتاء، وفقًا لموقع "Onlymyhealth".

أفضل أطعمة لمرضى السكري في الشتاء

1- الحلبة

تمثل الحلبة أهمية كبيرة لمرضى السكري، لاحتوائها على حمض أميني يدعى 4HO-Ile، ثبت أنه يزيد من إنتاج هرمون الإنسولين ويحسن حساسية الجسم تجاهه.

2- السبانخ

تلعب السبانخ دورًا كبيرًا في الحفاظ على توازن سكر الدم، بفضل مؤشرها الجلايسيمي المنخفض، فضلًا عن محتواها العالي من الألياف الغذائية، التي تساعد على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء.

3- البطاطا الحلوة

رغم المذاق السكري للبطاطا الحلوة، لا يرتفع سكر الدم عند تناولها، لانخفاض مؤشرها الجلايسيمي مقارنة بالبطاطس، كما تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية.

4- البنجر

لا يؤثر البنجر سلبًا على مستويات الجلوكوز بالدم رغم محتواه من السكر، كما يمد الجسم بجرعة عالية من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة.

5- الجزر

من أفضل الخضراوات الشتوية لمرضى السكري، لأنه فعال في تنظيم مستويات الإنسولين بالجسم، بفضل مؤشره الجلايسيمي المنخفض.

6- الجوافة

لا تؤدي السكريات الموجودة في الجوافة إلى ارتفاع مستويات سكر الدم، كما تساعد أليافها الغذائية على كبح الشهية المفتوحة، نظرًا لقدرتها على إبقاء المعدة ممتلئة لأطول فترة ممكنة.

7- القرفة

تلعب القرفة دورًا كبيرًا في تنظيم مستويات سكر الدم لدى مرضى السكري، ويرجع السبب إلى محتواها المرتفع من مضادات الأكسدة.

8- البرتقال

يوفر البرتقال لمرضى السكري حماية كبيرة ضد الإصابة بالإنفلونزا الموسمية في الشتاء، وتناول ثمرة واحدة منه في الصباح يساعد على التحكم في سكر الدم.

9- القرنفل

بحسب الأبحاث، يتميز القرنفل بخصائصه المخفضة لسكر الدم، لأنه يساهم في زيادة إنتاج الإنسولين، لذلك يجب على مرضى السكري الاهتمام بإضافته إلى الطعام أثناء الطهي أو تناوله كمشروب دافئ.

10- شوربة الخضار

تقدم شوربة الخضار لمرضى السكري في الشتاء العديد من الفوائد، مثل تدفئة الجسم وفقدان الوزن والسيطرة على مستويات سكر الدم.