نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب يطلب من وزير الخزانة الجديد تعهدا بفرض رسوم جمركية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:21 صباحاً - سي إن بي سي_ في وقت يشكل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حكومته الجديدة لإدارة البيت الأبيض، قال أشخاص مطلعون على المشاورات إن مستشاري دونالد ترامب طلبوا تعهدات من كبار المرشحين لمنصب وزير الخزانة بالتزامهم خطط الرئيس الجمهوري الشاملة لرفع الرسوم الجمركية.

وتأتي الضغوط من دائرة ترامب في الوقت الذي يخوض فيه سكوت بيسنت، مدير صندوق التحوط، وهوارد لوتنيك، الرئيس التنفيذي لشركة كانتور فيتزجيرالد المالية والرئيس المشارك لفريق ترامب الانتقالي، معركة حامية على أعلى منصب وزاري اقتصادي في البلاد ضمن الإدارة الجديدة.

وأعلن ترامب عن تسميته سلسلة من المناصيب خلال الأسبوع الماضي في مجالات الأمن القومي والعدل والصحة والطاقة لكنه أحجم عن اتخاذ أي قرارات بشأن المناصب الاقتصادية العليا وسط تنافس حاد على الأدوار.

وبدا أن بيسنت هو المرشح الأوفر حظاً لمنصب وزير الخزانة، ولكن بعد ذلك ظهر لوتنيك كمنافس بدعم من إيلون ماسك، المستثمر الملياردير الذي أصبح جزءاً من الدائرة الداخلية الضيقة للرئيس المنتخب.

وكتب ماسك، مساء السبت الماضي، الذي جلس بجوار ترامب في مباراة بطولة UFC في نيويورك على موقع X أن “بيسنت هو خيار العمل كالمعتاد، في حين أن هوارد لوتنيك سيُحدث التغيير بالفعل”. بحسب ما أوردت فايننشال تايمز.

أجرى بيسنت وماسك محادثة حول هذه القضية يوم السبت بعد التغريدة، وفقاً لشخص مطلع على الوضع.

وقال أشخاص قريبون من العملية إن “المتنافسين الآخرين قد يظهرون لاحقاً كحصان أسود”.

في المقابل، كشف عدد من المطلعين على المناقشات داخل فريق ترامب إن روبرت لايتهايزر، الذي شغل منصب الممثل التجاري للولايات المتحدة في الإدارة الأولى، أعرب في السابق عن رغبته في أن يصبح وزيراً للخزانة.

ويرتبط كل من لوتنيك وبيسنت بعلاقات وثيقة مع ترامب. وتعود علاقة لوتنيك وترامب إلى عقود مضت، حتى أن الرئيس التنفيذي استضاف حملة لجمع التبرعات للرئيس المنتخب.

بدورها، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن لوتنيك كان يساعد ترامب في مراجعة المرشحين للمناصب الوزارية في إدارته.

من ناحية أخرى، كان بيسنت مستشاراً اقتصادياً رئيسياً للرئيس المنتخب خلال حملته الانتخابية عام 2024. وحصل بيسنت على تأييد السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اختار إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي لقيادة وزارة كفاءة الحكومة الجديدة، في خطوة تهدف إلى مكافأة اثنين من أنصاره من رجال الأعمال.

وكان الضغط من أجل الحصول على ضمانات بشأن أجندة ترامب التعريفية ثقيلًا بشكل خاص على بيسنت بسبب تعليقاته السابقة في صحيفة فايننشال تايمز التي وصفها بأنها مواقف “متطرفة” كانت تتفاوض على الأدوات مع الشركاء التجاريين.

خطط ترامب لتعزيز التصنيع

وهو يعكس رغبة مساعدي ترامب في عدم تكرار الديناميكية التجارية التي اتبعتها إدارته الأولى، حيث سعى ستيفن منوشين، وزير الخزانة آنذاك، في كثير من الأحيان إلى ترويض خطط الرسوم الجمركية خوفاً من تعطيل الأسواق.

وكانت الرسوم الجمركية منذ فترة طويلة محورية في خطط ترامب لتعزيز التصنيع في الولايات المتحدة، وخلق فرص العمل وخفض الأسعار.

وقد وصفها بأنها “أجمل كلمة في القاموس” و”أعظم شيء تم اختراعه على الإطلاق”.

كما وصف ترامب هذه الرسوم بأنها وسيلة فعالة لتغطية تكاليف الركائز الأخرى لأجندته الاقتصادية، بما في ذلك التخفيضات الضريبية الحادة للأمريكيين.

وطرح ترامب تعريفة عالمية تصل إلى 20% على جميع السلع القادمة إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية بنسبة 60% على جميع الواردات الصينية.