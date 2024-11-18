نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح بالخلفاوي – الساحل بمديرية أوقاف القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد وزارة الأوقاف الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح بالخلفاوي - الساحل بمديرية أوقاف القاهرة، وذلك يوم الأحد 22جمادى الأولى 1446هـ الموافق: 24 / 11/ 2024م عقب صلاة العشاء ولمدة ثلاثة أيام، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف العلمي لتحقيق مقاصد الشريعة وتقديم خطاب ديني وسطي رشيد.

وذلك على النحو التالي:

1- مجلس الأحد بعنوان: "خطورة الفتوى بغير علم"، يحاضر فيه الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، وكيل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، والأستاذ الدكتور المساعد محمود حربي عبد الفتاح، أستاذ مساعد بكلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة.

2- مجلس الإثنين بعنوان: "حرمة القمار وصوره ومخاطره"، يحاضر فيه الدكتور خالد صلاح حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة، والأستاذ الدكتور السيد أحمد أبو شنب رئيس قسم الأدب والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة.

3- مجلس الثلاثاء بعنوان: "الاعتداء على المنشأت العامة حرمته وصوره"، يحاضر فيه الدكتور محمود خليل سيد وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور جمال عبد العزيز عثمان عضو مكتب مساعد الوزير لشئون الامتحانات.