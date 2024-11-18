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رياض - احمد صلاح - مكون اقوي من الليزر لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة يعد التخلص من الشعر الزائد والحصول على بشرة ناعمة ملساء غاية تسعى كل سيدة وفتاة للحصول عليها، بما يكسبها مزيداً من الثقة في نفسها، ويجنبها الشعور بالإحراج أمام الآخرين، كذلك تتعدد الطرق التي يمكن أن تستخدمها المرأة من أجل التخلص من الشعر الزائد من الجسم، منها ما هو منخفض التكلفة ومنها ما هو عالي التكلفة.

مكون اقوي من الليزر لإزالة شعر الوجه والجسم

وتشبه تلك الطريقة عملية إزالة الشعر بالسويت إلى حد كبير مع إختلاف بعض المكونات كالتالي:

المكونات

ملعقتان كبيرتان من دبس السكر.

عصير ليمونة واحدة.

شريط لاصق.

طريقة التحضير

قومي بتسخين دبس السكر في إناء من خلال وضعه في الميكروويف أو في حمام مائي.

أضيفي مقدار عصير الليمون إلى دبس السكر، مع تقليبهما جيداً حتى يصبحا عجينة متماسكة القوام.

قومي بإعادة وضع العجينة في الميكروويف، وتسخينها لبضع دقائق، حتى يصبح قوام العجينة سائلاً نسبياً (حتى يسهل فردها على البشرة).

انتظري حتى تهدأ العجينة قليلاً، ثم قومي بتوزيعها على بشرتك أو المناطق التي يوجد بها الشعر.

ضعي الشريط اللاصق على العجينة، وابدئي بسحب الشريط في عكس اتجاه نمو الشعر.

في حالة عدم إزالة كل كمية الشعر الموجودة، كرري العملية السابقة حتى تتخلصي من كل كمية الشعر من كل منطقة.

مرري قطعة من الثلج على تلك المناطق، من أجل إغلاق مسامات بشرتك، ثم ضعي نوع مناسب لبشرتك من أي كريم مرطب.

وصفة الشوفان والموز لإزالة الشعر الزائد

يساهم الشوفان في سقوط الشعر والتقليل من نموه بشكل تدريجي.

ملعقتان كبيرتان من الشوفان المطحون.

ثمرة واحدة من الموز.

طريقة التحضير