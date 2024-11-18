رئيس هيئة الرعاية الصحية: اليوم العالمي للسكري فرصة لتعزيز الوقاية ورفع الوعي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 نوفمبر 2024 04:35 مساءً -

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية حملة توعوية بكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية ، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري الذي يحتقل به العالم في مثل هذا الوقت من كل عام، وشعار اليوم العالمي لهذا العام "كسر الحواجز وسد الفجوات"

وأوضح بيان الهيئة تهدف الحملة التي أطلقتها الهيئة بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان" سواء بمنشآتها الصحية أو بالأماكن الأكثر ارتيادًا في كل محافظة، إلى رفع الوعي حول طرق الوقاية والتشخيص المبكر والعلاج الفعال لداء للسكري، وتسليط الضوء على الأهمية القصوى للتغذية السليمة، والنشاط البدني، والمتابعة الدورية لمستويات السكر في الدم. وذلك بتنظيم أنشطة توعوية تتناسب مع كل الفئات المستهدفة فى الحملة ومن كل الفئات العمرية.

وأضاف البيان، أنه تم التركيز خلال الحملة على توعية وتثقيف الأطفال بنمط الحياة الصحي وأهمية ممارسة لنشاط البدني وفضلًا عن التوعية بالوقتية من مرض السكري، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة توعوية بالمدارس لتسهيل وصول المعلومة للاطفال، وتم تنويع الأنشطة من خلال تنظيم عرض فى مسرح العرائس فى معرض طيبة للفنون بمحافظة اسوان وتنفيذ الأنشطة التوعوية للاطفال المترددين على مدارس تحفيظ القرآن فى الأقصر وتنظيم يوم ترفيهي للاطفال بمحافظة السويس، وتنظيم يوم توعوي بنادي هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

واستكمل البيان: تم توزيع الهدايا العينية وإجراء الكشف المجاني على الأطفال، بهدف الكشف المبكر والوقاية من الاصابة، كما تم وتوزيع المواد التوعية من مطويات وكتيبات لأولياء أمور الطلاب المصابين بالسكرى من النوع الأول، فضلًا عن إطلاق حزمة من الأنشطة الخارجية مثل إطلاق أتوبيس للتوعوية مع اجراء الفحوصات للمواطنين وانتشار فرق التوعية فى الميادين الهامة والأكثر ارتيادًا مثل ميدان أنور السادات وميدان الأربعين ومسجد الخضر وممشي النخيل بمحافظة السويس.

وأشار ببان الهيئة: بجانب الأنشطة التوعوية داخل وحدات ومراكز طب الأسرة ومستشفيات هيئة الرعاية الصحية في المحافظات، تم إجراء فحوصات للسكر العشوائي والسكر التراكمي وقياس الضغط للمنتفعين وقياس الوزن والطول لتقييم الحالة التغذوية لهم، فضلًا عن توصيل العلاج للمنتفعين من كبار السن المصابين بمرض السكرى ومتابعة حالتهم المرضية في منازلهم.

ولفت الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الاحتفال باليوم العالمي للسكري لهذا العام يأتي في إطار مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية في المبادرة الرئاسية "بداية"، ويُعد فرصة لتعزيز الوقاية ورفع الوعي الصحي بمرض السكري، لافتًا أنه استفاد من فعاليات الحملة التوعوية لهيئة الرعاية الصحية خلال هذا اليوم 10,000 مواطن بمحافظات التأمين الصحي الشامل الست منهم 1000طفل وذلك اتساقًا مع رؤية الهيئة للتركيز على النشء ورفع وعيهم وتعزيز سلوكهم وثقافتهم الصحية، بما يمثل استثمارًا في مستقبل أجيال واعية وصحية.

وأضاف رئيس الهيئة، أن الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة للهيئة لدعم صحة المواطنين اتساقًا مع استراتيجيات الدولة المصرية لدعم مبادرات الصحة العامة، وهو ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وأضاف أن هذه الحملة تمثل نموذجًا للتكامل بين التوعية المجتمعية والخدمات الصحية المباشرة، مؤكدًا التزام الهيئة بتقديم رعاية صحية متكاملة ومستدامة ووفق أعلى معايير الجودة العالمية لكافة المتعاملين مع نظام التأمين الصحي الشامل.