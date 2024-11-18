وزير الرياضة يشهد إطلاق النسخة الثالثة من ملتقى العاملين بالمراجعة والحوكمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 نوفمبر 2024 04:35 مساءً -

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة، والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية؛ بحضور ممثلي ٣٤ وزارة وهيئة عامه، لاول مره، وذلك خلال الفترة من (١٨-٢٠) نوفمبر الجارى، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

حضر حفل الإطلاق اللواء دكتور عصام زكريا رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي لهيئة الرقابة الادارية، ممدوح اسماعيل رئيس الإدارة المركزية لشئون رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، الدكتوره علا عمارة مستشار بمشروع الحوكمة الاقتصادية، الدكتور محمد السيد أبوزيد وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، أكرمى محمد وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، أحمد عبد الرحمن مدير عام بقطاع الحسابات الحكومية وزارة المالية.

وفي كلمته، قال وزير الشباب والرياضة:" تسعى وزارة الشباب والرياضة بخطى ثابتة ومدروسة لتحقيق الخطط الاستراتيجية للدولة المصرية، وتسابق الزمن لتحقيق الإنجازات التي يتطلع اليها الفئة الأكبر من الشعب المصري والذي نتشرف بخدمتهم وهم شباب مصر، في إطار من التكامل مع المؤسسات الوطنية والدولية".

أضاف وزير الشباب:"إن وزارة الشباب والرياضة لا تأل جهداً في التعاون والتكامل مع كافة أعضاء الحكومة المصرية ومؤسساتها الوطنية، ودائماً على استعداد لتبادل الخبرات المحلية والدولية، لذا تمت دعوة ممثلي الوزارات والهيئات العامة للمشاركة في فعاليات الملتقى هذا العام لنستعرض سوياً أهم التجارب الناجحة، ونعمل على الاستفادة منها وما يواجهنا من تحديات نعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، نناقش أحدث ما توصلت اليه مهنة المراجعة الداخلية من المنظور العلمي والعملي، وما آلت اليه مبادئ الحوكمة من خلال السادة الخبراء المتخصصين".

وتابع الدكتور أشرف صبحي:"إن الإنجازات التي حققتها وزارة الشباب والرياضة لهي نتاج حقيقي لمجهود فريق عمل يعمل على مدار الساعة لصياغة وتنفيذ الخطط والبرامج التي تتسم بقيم الحوكمة والنزاهة والشفافية والمشاركة وسيادة القانون ومكافحة الفساد"، مؤكداً سعي الحكومة المصرية لتحقيق تطلعات المجتمع المصري بكل مكوناته لتنفيذ برنامج عمل الحكومة.

أشار "صبحي" إلى أن الدولة المصرية أطلقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في نسختها الثالثة 2023-2030، لذا قامت وزارة الشباب والرياضة بابرام مذكرة تعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، لتكون وزارة الشباب والرياضة من أوائل الوزارات التي تسعى الى تحقيق الأهداف الواردة بالاستراتيجية، لنصل الى جهاز إداري كفء وفعال ولخلق ثقافة مجتمعية رافضة لكافة أشكال الفساد، من خلال مراكز الشباب والأندية والهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

ويشارك في تقديم الجلسات وورش العمل بيت الخبرة العالمي (PWC) القائم على وضع دليل وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، بمشاركة ممثلي الوزارات والهيئات العامة من العاملين بوحدات المراجعة الداخلية والحوكمة، إضافة إلى قيادات وزارة الشباب والرياضة ومديريات الشباب والرياضة والعاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة بالمديريات.

يناقش على مدار ثلاثة أيام ومن خلال عدد 11 جلسة وحلقة نقاشية عدداً من الموضوعات المتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد والإطار الدولي لمهنة المراجعة الداخلية والحوكمة، ويختتم بمجموعة من التوصيات المتعلقة بتحسين عمل المراجعة الداخلية والحوكة وصولاً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، يدير تلك الجلسات عدد من السادة الخبراء من هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة المالية، بيت الخبرة (PWC).

يذكر أن النسخة الأولى من الملتقى قد عقدت خلال شهر يوليو 2022، وكان من أبرز توصياتها استمرار عقد هذا الملتقى بشكل سنوي ليكون مناسبة سنوية للسادة العاملين في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة، للالتقاء والاطلاع على كل ما هو جديد وصولاً الى حوكمة العمل في مجال الشباب والرياضة، كما عقدت النسخة الثانية من الملتقى خلال شهر أغسطس 2024.