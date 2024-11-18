انت الأن تتابع خبر ياريتني عرفتها من زماان... 7 أنواع من المكسرات لا تتناولها مهما كان هوسك بها!. عشان مترجعش تقول معرفش"!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - المكسرات تعتبر من الخيارات الممتازة للوجبات الخفيفة، ولكن يجب أن نكون حذرين في اختيار النوع الذي نستهلكه، حيث قد تؤدي بعض الخيارات الخاطئة إلى نتائج غير مرغوب فيها، سواء من حيث صحتك أو تأثيرها البيئي لنلقِ نظرة على المكسرات التي تعتبر مفيدة لصحتك والبيئة، وأخرى قد تتسبب في تأثيرات سلبية.

الفستق الحلبي

الفستق هو أحد المكسرات التي يتناولها الإنسان منذ العصور القديمة، وله أسباب وجيهة وراء شعبيته فهو يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية في عبوة صغيرة.

الفستق غني بالبروتين والألياف، كما أنه يوفر لك نفس كمية البوتاسيوم الموجودة في الموز، مع تناول أونصة واحدة فقط.

تشير الدراسات إلى أن الفستق يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول والجلوكوز في الدم.

إضافة الفستق إلى نظامك الغذائي قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

هناك أيضًا العديد من الدراسات المثيرة التي تم إجراؤها حول تأثير الفستق على إدارة الوزن. تشير بعض الأبحاث إلى أن الفستق قد يلعب دورًا إيجابيًا في التحكم في الوزن، وذلك بفضل محتواه الغني بالألياف والبروتينات الصحية.

اللوز

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول نظام غذائي يحتوي على اللوز يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والكوليسترول الكلي، بالإضافة إلى الكوليسترول المؤكسد كما يساعد اللوز في فقدان الوزن وخفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

كما يساهم اللوز أيضًا في تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول وجبة دسمة بنسبة تصل إلى 30% لدى مرضى السكري، بينما يكون تأثيره أقل وضوحًا لدى الأشخاص الأصحاء.

عين الجمل (الجوز)

يعد الجوز من المكسرات الشهيرة ويعتبر مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل حمض ألفا لينولينيك (ALA) يقلل الجوز من العديد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب بفضل محتواه العالي من ALA والعناصر الغذائية الأخرى كما يساهم في تحسين صحة القلب من خلال تقليل ضغط الدم وتحسين تدفقه عبر الأوعية الدموية، بالإضافة إلى تقليل الالتهاب الذي قد يساهم في العديد من الأمراض المزمنة.

الكاجو

توفر دراسة أجريت على الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي أن النظام الغذائي الذي يحتوي على 20% من السعرات الحرارية من الكاجو يمكن أن يساعد في تحسين ضغط الدم كما أظهرت دراسات أخرى أن الكاجو يعزز من إمكانيات مضادات الأكسدة ويقلل من ضغط الدم ويرتفع بمستويات الكوليسترول الجيد.

البندق