زيت الأرقطيون السحري وسر فرشاة الأسنان لتطويل وتنعيم الشعر وإنبات الجذور والتخلص من الشيب

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رياض - احمد صلاح - زيت الأرقطيون للشعر أحد أفضل الزيوت التي أثبتت فاعليتها في الحفاظ على نعومة الشعر بل وإعادة إنباته من جديد، فهو غني بالفيتامينات والعناصر المغذية للشعر والتي تجعله أكثر صحة ويمنحها لمعانًا، وبالنسبة للشعر الجاف؛ فإن زيت الأرقطيون أفضل مرطب للشعر، كما أن له العديد من الفوائد التي ستجعله الاختيار الأمثل، ومتوفر في جميع محلات العطارة الكبيرة، واليوم سنخبركِ بطريقة استخدامه لتطويل وتكثيف الشعر.

زيت الأرقطيون للشعر

يحتوي زيت الأرقطيون على الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، وزيوت النخيل الدهنية، كما أنه غني بفيتامينات ب، التي تمد الشعر بالتغذية اللازمة؛ وفيتامينات A و E ، والتي تقوي الشعر، وغني أيضاً بحمض النيكوتينيك، الذي يساعد على ترطيب الشعر وفك تشابكه وفرد الشعر المجعد، وبه ايضاً حمض الأسكوربيك، والذي يساعد أيضًا في تعزيز نمو الشعر، وغني أيضاً بمادة الإينولين الذي يغلف الشعر بطبقة رقيقة واقية.

طريقة استخدام زيت الأرقطيون للشعر

يمكن تطبيقه على الشعر بعدة طرق، حيث يمكن أن يستخدم الزيت فقط على الأطراف أو الجذور، وكذلك على الشعر بأكمله،

كل هذا يتوقف على حالة الشعر، ويمكن استخدامه كالتالي:

قومي بتسخين زيت الأرقطيون قليلًا، ويمكن تدفئته في حمام ماء ساخن.

ثم قومي بتطبيقه وتوزيعه جيداً على الشعر.

ويترك لمدة ثلاث ساعات ثم يتم شطفه جيداً، ولابد من التأكد من عدم وجود أي آثار له حتى لا يترك ملمس الشعر دهنياً.

سر فرشاة الأسنان