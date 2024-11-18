انت الأن تتابع خبر الطريقة الأسهل عمل ماسك لتفتيح البشرة السمراء .. فقط استعملي النشا وماء الأرز بهذا الشكل !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا يوجد ما هو أهم لدى النساء من الحصول على بشرة مميزة ومشرقة ذات إطلالة مبهرة مثل نجمات السينما اللواتي يمتلكن تلك البشرة اللامعة والجذابة وهو الأمر الذي تسبب معه في هوس الفتيات بالحصول على بشرة بيضاء ملساء مثل تلك التي تتمتع بها نجمات التلفاز الكوري حيث أن من أهم أسباب انتشار تلك النوعية من المسلسلات هي إعجاب الفتيات بالمظهر الخاص بالكوريات لذا يتم البحث عن سر هذه البشرة الساحرة والتي تتعلق باستعمال بعض أنواع الوصفات المميزة مثل التي سنوضحها

مكونات عمل وصفة ماء الأرز والنشا للبشرة

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من ماء الأرز.

ملعقة صغيرة من العسل

طريقة عمل وصفة ماء الأرز والنشا للبشرة