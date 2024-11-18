نصائح هامة للحفاظ على صحة الكبد مع التقدم في العمر

قد يتأثر الكبد بالتقدم في العمر، لذلك يجب اتباع بعض النصائح الهامة للحفاظ على صحى الكبد، ومساعدته على أداء وظائفه الحيوية على النحو المطلوب وحمايته من الإصابة بالأمراض. في السياق التالي، نوضح طرق الحفاظ على صحة الكبد مع التقدم في العمر، وذلك حسبما جاء في موقع، " webmd

طرق الحفاظ على صحة الكبد مع التقدم في العمر

1- شرب القهوة

الأشخاص الذين يشربون بضعة فناجين من القهوة يوميًا قد يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض الكبد بما في ذلك السرطان وتليف الكبد، بل قد يؤدي إلى إبطاء تلك الظروف لدى بعض الأشخاص الذين يعانون منها.، لذلك فأن جميع أنواع القهوة المفلترة والفوري والإسبريسو تعمل، ومع ذلك،على الرغم من أن القهوة قد تكون مفيدة، إلا أنها لا يمكن أن تحل محل نظام غذائي متوازن، ووزن صحي، والكثير من الماء، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام من أجل كبد صحي.

2- عدم الإفراط في استخدام عقار الاسيتامينوفين

عقار الاسيتامينوفين موجود في أكثر من 600 دواء، بما في ذلك العديد من أدوية البرد والأنفلونزا، لذلك لا ينبغي أن يحصل معظم البالغين على أكثر من 4000 ملليجرام يوميًا، خاصة أن المزيد منه يمكن أن يؤذي الكبد.

3- ممارسة الجنس الآمن

أنت تريد حماية نفسك وشريكك من الحالات التي يمكن أن تنتشر عن طريق ممارسة الجنس، بما في ذلك العديد من الحالات التي يمكن أن تؤذي الكبد في النهاية، الأول، هو التهاب الكبد C، الذي يصيبه مباشرة ويمكن أن يسبب ضررًا خطيرًا بمرور الوقت، حيث إنه لا يلاحظ معظم الناس أنهم مصابون به إلا بعد سنوات عديدة عندما يحدث الكثير من الضرر.

4- التغذية الجيدة

تساعد التغذية الجيدة على تحسين صحة الكبد، لذا من الضروري اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، وخاليًا تمامًا من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات البسيطة، مثل الكعك والخبز الأبيض.

5- الحفاظ على وزنك آمن

الحافظ على وزن صحي للجسم، من خلال الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم (BMI) بين 18 و25، حيث تعد التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي متوازن أفضل طريقة للمساعدة في الحفاظ على وزن مناسب لك وتقليل فرص الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.