العالم اليوم - أسهم شركات توزيع الغاز الهندية تهبط بسبب قرار حكومي

انتم الان تتابعون خبر أسهم شركات توزيع الغاز الهندية تهبط بسبب قرار حكومي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:31 صباحاً - تكبدت أسعار أسهم شركات توزيع الغاز الطبيعي الهندية تراجعا، بعد قرار الحكومة خفض مخصصات دعم الغاز الطبيعي للشهر الثاني على التوالي.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى انخفاض سهم شركة إندرابراستا غاز ليمتد الهندية بنسبة 20 بالمئة تقريبا وهو أكبر تراجع له منذ أكثر من 12 عاما، في حين تراجع سهم شركة ماهانارجار غاز بأكثر من 18 بالمئة.

وخفضت شركات الوساطة المالية وبنوك الاستثمار ومنها جيه.بي مورغان تشيس وجيفريز فاينانشال غروب تصنيفها لأسهم هذه الشركات بعد خفض المخصصات الحكومية للغاز الطبيعي بنسبة 20 بالمئة.

وأضافت بلومبرغ أن تراجع اليوم بدد مكاسب أسهم هذه الشركات منذ بداية العام الحالي. وقالت شركتا ماهاناجار وإندرابراستا إن قرار الحكومة سيؤثر على ربحيتهما وإنهما تبحثان سبل تعويض هذا النقص.

وذكر محللو شركة جيفريز في مذكرة أن خفض مخصصات الغاز للشهر الثاني يشير إلى أن الحكومة تعتزم وقف دعم أسعار الغاز المنزلي بالكامل قريبا.

وأضافوا أن الشركات ستضطر إلى رفع الأسعار بنسبة 10 بالمئة للحفاظ على هوامش الأرباح عند المستويات التي شهدتها قبل خفض المخصصات مما يؤدي إلى خفض الخصومات على الوقود البديل والتأثير على نمو حجم الاستهلاك.

وتراجع سهم شركة غوجارات غاز بنسبة 9 بالمئة وسهم أداني توتال غاز بنسبة 4.6 بالمئة في تعاملات اليوم.

ويتوقع محللو بنكي سيتي غروب ومورغان ستانلي زيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي للمستهلكين في الهند في ظل محاولات شركات التوزيع للحفاظ على هوامش الأرباح ومعدلات النمو.