العالم اليوم - صادرات الوقود المكرر الصينية عند أدنى مستوى في 18 شهرا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 12:25 مساءً - هبطت صادرات الصين من الوقود المكرر إلى أدنى مستوى في 18 شهرا خلال شهر أكتوبر الماضي، مع استمرار هوامش التصدير الضعيفة في الضغط على الشحنات.

وذكرت الإدارة العامة للجمارك في الصين، الاثنين، أن إجمالي صادرات البلاد من الوقود المكرر، بما في ذلك البنزين وزيت الديزل ووقود الطائرات ووقود السفن، انخفض في أكتوبر إلى 3.96 مليون طنا، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2023.

ويشكل ذلك انخفاضا بنسبة 21.4 بالمئة على أساس سنوي، كما يشكل انخفاضا حادا على أساس شهري مقارنة مع 5.19 مليون طن في سبتمبر.

وأعلنت وزارة المالية الصينية، الجمعة، أنها ستخفض معدل الخصم الضريبي على صادرات بعض المنتجات النفطية المكررة من 13 بالمئة إلى تسعة بالمئة، وذلك اعتبارا من الأول من ديسمبر، في خطوة من المتوقع أن توجه ضربة أخرى لهوامش التكرير.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الاثنين أيضا أن الصين استوردت 6.55 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في أكتوبر، بزيادة 28 بالمئة عن العام السابق.

وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام، ارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال 13.2 بالمئة إلى 63.55 مليون طن.