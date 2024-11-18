حقيقة انفصال شريف سلامة وداليا مصطفى.. ظهور جديد يشعل الشائعات على مدار الأسابيع الماضية تصدر الفنان المصري الشاب شريف سلامة وزوجته الفنانة داليا مصطفى تريند مواقع التواصل إقرأ المزيد

على مدار الأسابيع الماضية تصدر الفنان المصري الشاب شريف سلامة وزوجته الفنانة داليا مصطفى "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من مرة مع ظهور شائعات عن انفصالهما بعد زواج دام 20 عامًا.

وقبل 4 سنوات، انتشرت الشائعات ذاتها عن الثنائي المصري، لكن الفنانة داليا مصطفى حرصت على نفيها وتأكيد استقرار علاقتهما الزوجية.

رصدت عدسات المصورين حضور النجمين شريف سلامة وداليا مصطفى في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024، منفردَين، ليتجدد الحديث عن انفصال الزوجين مجددًا.

وظهر شريف سلامة، مساء الأحد، على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 خلال عرض أول حلقتين من مسلسل "موعد مع الماضي"، دون زوجته التي حضرت حفل افتتاح المهرجان مساء الأربعاء وحيدة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها داليا مصطفى وحيدة في حدث فني رسمي، إذ سبق وأطلت في النسخة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي قبل أقل من شهر بمفردها.

ورغم ظهور الثنائي معًا في عزاء الفنانة المصرية ناهد رشدي خلال أكتوبر الماضي، وقبله في عزاء والدة الفنان أحمد عصام، فإن عدم ظهورهما معًا في الأحداث الفنية يزيد التكهنات بشأن انفصالهما زوجيًّا.