جوري بكر تكشف أسباب انفصالها عن زوجها قالت الفنانة المصرية جوري بكر إن علاقتها بزوجها السابق تأثرت بسبب الحسد ومواقع التواصل الاجتماعي.وأضافت جوري ب إقرأ المزيد

قالت الفنانة المصرية جوري بكر إن علاقتها بزوجها السابق تأثرت بسبب الحسد ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت جوري بكر خلال برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "cbc"، أمس الأحد، أن علاقتها بوالد نجلها تميم تأثرت بسبب القيل والقال على مواقع التواصل الاجتماعي برغم الحب الكبير بينهما.

وتابعت جوري أنه رغم الانفصال إلا أنها تحرص على وجود علاقة طيبة ومستمرة بطليقها وأهله حرصا على الصحة النفسية لطفلها تميم. وأردفت: "علاقتنا طيبة وفيها مودة ورحمة وتميم بيحب والده ومتعلق به، وأنا حريصة على استمرار علاقتي الطيبة بأهل ابني".

وأشارت جوري بكر إلى الفترة التي شهدت توترا ومشاجرات بينها وبين زوجها السابق، حيث كانت تخشى تأثير هذه المشاحنات والتوترات على حياة طفلها، ما دفعها لاتخاذ قرار بتوقف الشجار بينها وبين زوجها السابق والأسرتين لما فيه صالح نجلهما، واستبدلا الشجار بالانفصال الهادئ والود والاحترام.

كما أكدت جوري أنها لا تزال على علاقة طيبة بحماتها وأسرة طليقها، حيث تزورهم ويودونها في إطار من الاحترام والتقدير.

يذكر أن انفصال جوري بكر عن زوجها جاء للمرة الثانية خلال عدة أشهر، حيث أعلنت عودتهما بعد الانفصال الأول في شهر يوليو الماضي، قبل أن تعلن عن انفصالهما مرة أخرى بشهر أغسطس.

جدير بالذكر أن الفنانة جوري بكر شاركت مؤخرا في مسلسل "برغم القانون" بطولة إيمان العاصي وهاني عادل ومحمد القس وآخرين، والذي لاقى نجاحا جماهيريا كبيرا، كما شاركت بمسلسل "جعفر العمدة"، وقدمت شخصية "وداد" التي لا تزال عالقة بأذهان الجماهير منذ عرض المسلسل في رمضان وحتى اليوم.