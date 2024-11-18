العالم اليوم - تركيا تعلق على انتقال مكتب حماس إلى أراضيها

انتم الان تتابعون خبر تركيا تعلق على انتقال مكتب حماس إلى أراضيها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 12:25 مساءً - نفى مصدر دبلوماسي تركي، الإثنين، صحة أنباء انتقال مكتب حركة حماس إلى أنقرة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر قوله، إن "ما يتردد عن أن مكتب حركة حماس انتقل إلى تركيا لا يعكس الحقيقة"، مضيفا أن "أعضاء في الحركة يزورون البلاد من وقت لآخر".

وكانت قطر قد ذكرت الأسبوع الماضي أنها أبلغت حركة حماس وإسرائيل بتجميد جهودها في الوساطة الرامية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، لحين "إظهار الجدية والإرادة لاستئناف المحادثات".

وأضافت الدوحة أن التقارير الإعلامية التي تتحدث عن إبلاغها حركة حماس بمغادرة البلاد "غير دقيقة".

وتنتقد تركيا بشدة إسرائيل بسبب الحملة العسكرية في قطاع غزة وفي لبنان ولا تعتبر حماس منظمة إرهابية، وتزور قيادات سياسية من حماس تركيا بشكل متكرر.