خالد الظنحاني يوجه رسالة لجمهور المنتخب الإماراتي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - تحدث خالد الظنحاني، لاعب المنتخب الإماراتي، عن مواجهة المنتخب القطري، غداً الثلاثاء، في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال الظنحاني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “لدينا مباراة مهمة على أرضنا وأمام جمهورنا. نطمح في تحقيق النقاط الثلاث لأهميتها في سباق التأهل للمونديال، وننتظر دعم ومساندة الجمهور”.

وأضاف: “الحضور الجماهيري الكبير سيعطينا دافعاً معنوياً كبيراً أمام قطر، وسنبذل من جانبنا كل الجهد الممكن لتحقيق النتيجة التي تسعدهم”.

ويتواجد المنتخب الإماراتي في المركز الثالث ضمن المجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف، عن المنتخب القطري، في المركز الرابع.