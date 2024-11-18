اخبار الخليج / اخبار الإمارات

خالد الظنحاني يوجه رسالة لجمهور المنتخب الإماراتي

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر خالد الظنحاني يوجه رسالة لجمهور المنتخب الإماراتي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - تحدث خالد الظنحاني، لاعب المنتخب الإماراتي، عن مواجهة المنتخب القطري، غداً الثلاثاء، في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال الظنحاني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “لدينا مباراة مهمة على أرضنا وأمام جمهورنا. نطمح في تحقيق النقاط الثلاث لأهميتها في سباق التأهل للمونديال، وننتظر دعم ومساندة الجمهور”.

وأضاف: “الحضور الجماهيري الكبير سيعطينا دافعاً معنوياً كبيراً أمام قطر، وسنبذل من جانبنا كل الجهد الممكن لتحقيق النتيجة التي تسعدهم”.

ويتواجد المنتخب الإماراتي في المركز الثالث ضمن المجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف، عن المنتخب القطري، في المركز الرابع.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا