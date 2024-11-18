كاساس: نطمح للفوز .. والمباراة ستكون أصعب على المنتخب العماني

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:02 صباحاً - تحدث خيسوس كاساس، مدرب المنتخب العراقي، عن مواجهة عُمان، غداً الثلاثاء، في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال كاساس: “سنحاول أن نطبق أفكارنا، ونحن نعمل من أجل ذلك، ولدينا أفكارنا الخاصة في مباراة الغد، وكل طموحنا أن نحقق الفوز، لكن ذلك لا يتوقف عليّ وحدي بل على عدة عوامل، منها تطبيق الفريق لما نحتاج منه في المباراة”.

وأوضح: “سعيد مع الجمهور العراقي ومختلف وسائل الإعلام، وهم في الطريق معنا من أجل تَحقيق حلمنا من حيث دعمهم المتواصل، وأنا أعلم أنهم يفعلون كل ما بوسعهم من أجل تحقيق الهدف بالوصول إلى كأس العالم، ونحن بدورنا نكثف عملنا ولساعات طويلة حتى عندما يخلد اللاعبون إلى النوم نحن مستمرون في العمل”.

وعن الغيابات، أكد كاساس: “سنحاول التغلب على هذه الغيابات، والظروف متشابهة لكلا المنتخبين من هذه الناحية، ونعتقد أن علي جاسم سيكون جاهزاً، أما عن جاهزية اللاعب زيد تحسين، فقد استرجعنا وضعه، لكننا فقدنا مصطفى سعدون بسبب الإنذارات، إضافة إلى إصابة جلال”.

وبيّن كاساس : “في كرة القدم فإن الفريق عندما يفوز يصبح أفضل فريق بالعالم، وعندما يخسر يكون العكس، لكن خسارة مباراة أو التعادل في أي مباراة ليست نهاية العالم، ويجب أن تتغير الثقافات في التفكير من هذه الناحية، ويحدث هذا حتى مع الأرجنتين”.

وعن أيهما أفضل اللعب مع منتخبات شرق القارة أم مع غرب القارة، أوضح كاساس: “أنا أفضل خوض مباريات لا توجد فيها ساعات سفر طويلة، وتكون مؤثرةً على اللاعبين بغض النظر عن المنتخبات و نوعها”.

وعن منتخب عمان، أتم: “إنه أمرٌ طبيعي لكل فريقٍ يلعب على أرضه وجمهوره يكون قوياً، ويحاول أن يفوز في مباراته، ولكن من وجهة نظري فإن المباراة هي أصعب على الفريق العماني”.