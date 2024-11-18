تصفيات أمم إفريقيا- المجموعة الثانية: المغرب تستقبل ليسوثو

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي منتخب المغرب على أرضه وبين جمهوره منتخب ليسوثو في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا بكرة القدم، ابتداء من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة وبالتوقيت ذاته يلتقي منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى وضيفه منتخب الجابون.

النتائج المسجلة في المجموعة الثانية

إفريقيا الوسطى × ليسوثو 3-1

المغرب × الجابون 4-1

ليسوثو × المغرب 0-1

الجابون × إفريقيا الوسطى 2-0

الجابون × ليسوثو 0-0

المغرب × إفريقيا الوسطى 5-0

ليسوثو × الجابون 0-2

إفريقيا الوسطى × المغرب 0-4

ليسوثو × إفريقيا الوسطى 1-0

الجابون × المغرب 1-5

ترتيب المجموعة الثانية

1- المغرب: 15 نقطة (19- 2)- البلد المضيف

2- الجابون: 7 نقاط (6-9)- تأهلت

3- ليسوثو: 4 نقاط (2- 6)

4- إفريقيا الوسطى: 3 نقاط (3- 13)