نشكركم على متابعتكم خبر تصفيات أمم إفريقيا- المجموعة الثانية: المغرب تستقبل ليسوثو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلتقي منتخب المغرب على أرضه وبين جمهوره منتخب ليسوثو في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا بكرة القدم، ابتداء من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة وبالتوقيت ذاته يلتقي منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى وضيفه منتخب الجابون.
النتائج المسجلة في المجموعة الثانية
إفريقيا الوسطى × ليسوثو 3-1
المغرب × الجابون 4-1
ليسوثو × المغرب 0-1
الجابون × إفريقيا الوسطى 2-0
الجابون × ليسوثو 0-0
المغرب × إفريقيا الوسطى 5-0
ليسوثو × الجابون 0-2
إفريقيا الوسطى × المغرب 0-4
ليسوثو × إفريقيا الوسطى 1-0
الجابون × المغرب 1-5
ترتيب المجموعة الثانية
1- المغرب: 15 نقطة (19- 2)- البلد المضيف
2- الجابون: 7 نقاط (6-9)- تأهلت
3- ليسوثو: 4 نقاط (2- 6)
4- إفريقيا الوسطى: 3 نقاط (3- 13)