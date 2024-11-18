بعد الإساءة العنصرية بحق زميله .. الكشف عن عقوبة لاعب توتنهام

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - كشف الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن عقوبة رودريجو بينتانكور، لاعب توتنهام، بعد الإساءة العنصرية التي قام بها بحق زميله في الفريق، سون هيونج مين.

وأثار الدولي الأوروجواياني جدلاً كبيراً، عندما طلب منه أحد المحاورين في لقاء تلفزيوني، الحصول على قميص سون، فأجابه بأن بإمكانه أن يأخذ قميص ابن عم سون، لأن الكوريين “جميعهم متشابهون”.

وأكد الاتحاد الإنكليزي إيقاف بينتانكور لمدة 7 مباريات، مع توقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه إسترليني، بسبب انتهاك القاعدة E3 الخاصة بالاتحاد.

يشار إلى أن بينتانكور اعتذر لاحقاً لزميله الكوري، ونشر بياناً على وسائل التواصل الاجتماعي واصفاً التعليق بأنه “مزحة سيئة للغاية”.

وسرعان ما قبل سون اعتذار لاعب الوسط، وأكد أن ما حدث كان مجرد خطأ.