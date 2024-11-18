كم سعرة حرارية في القلقاس؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يتساءل العديد من الأشخاص عن عدد السعرات الحرارية التي يحتوي عليها القلقاس، وهو أحد الخضراوات الشتوية الشهيرة، لتحديد ما إذا كان مناسبًا للرجيم أم لا.

يحتوي 100 جرام من القلقاس على حوالي 142 سعرة حرارية، تأتي معظمها من الكربوهيدرات المعقدة، مما يجعله مصدرًا جيدًا للطاقة. وتجدر الإشارة إلى أن سعرات القلقاس قد تختلف حسب طريقة الطهي؛ فإذَا تم سلقه، ستظل السعرات كما هي، بينما قد تزداد السعرات إذا تم طهيه باستخدام مواد دهنية مثل الزيوت أو السمن.

كبح الشهية:

يحتوي القلقاس على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساهم في زيادة الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يساعد في تقليل الرغبة في تناول الطعام.

ضبط سكر الدم:

يلعب القلقاس دورًا مهمًا في تنظيم مستويات سكر الدم خلال الرجيم، بفضل احتوائه على النشا المقاوم الذي يساعد في التحكم بمستويات الجلوكوز في الجسم.

علاج احتباس السوائل:

إذا كان الوزن الزائد ناتجًا عن احتباس السوائل، يعد القلقاس خيارًا غذائيًا مثاليًا لطرد السوائل الزائدة من الجسم. ذلك لاحتوائه على معدن البوتاسيوم الذي يساعد في تقليل مستويات الصوديوم في الدم.

على الرغم من فوائده، يجب تناول القلقاس باعتدال خلال الرجيم. الإفراط في تناوله، خاصةً إذا تم طهيه بالزيوت أو السمن أو الزبدة، قد يؤدي إلى زيادة الوزن.