حماية أطفالك من البكتيريا الخارقة: كل ما تحتاج معرفته عن مقاومة المضادات الحيوية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 04:58 مساءً - مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة حالات الإصابة بالعدوى، يزداد اللجوء إلى المضادات الحيوية كحل سريع للتخلص من المرض. ولكن هل تعلم أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يشكل تهديداً خطيراً على صحة أطفالك؟

لماذا لا تكون المضادات الحيوية هي الحل دائمًا؟

المضادات الحيوية تقضي على البكتيريا فقط: لا تؤثر المضادات الحيوية على الفيروسات التي تسبب معظم نزلات البرد والإنفلونزا.

مقاومة المضادات الحيوية: الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يؤدي إلى ظهور بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، مما يجعل علاج العدوى أكثر صعوبة وخطورة.

آثار جانبية: قد تسبب المضادات الحيوية آثارًا جانبية مثل الإسهال والطفح الجلدي والعدوى الفطرية.

متى يجب تجنب إعطاء طفلك المضادات الحيوية؟

نزلات البرد والإنفلونزا: معظم نزلات البرد والإنفلونزا تسببهما الفيروسات وليس البكتيريا، لذا لا تحتاج إلى مضادات حيوية.

التهابات الأذن الوسطى الخفيفة: في كثير من الحالات، تشفى التهابات الأذن الوسطى الخفيفة من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى مضادات حيوية.

التهابات الحلق الفيروسية: معظم التهابات الحلق تسببها الفيروسات وليس البكتيريا.

متى يجب إعطاء طفلك المضادات الحيوية؟

الالتهابات البكتيرية الخطيرة: مثل التهاب الحلق الجرثومي، والتهابات المسالك البولية، والتهابات الجلد البكتيرية.

بناءً على نصيحة الطبيب: يجب دائمًا استشارة الطبيب لتحديد ما إذا كان طفلك بحاجة إلى المضادات الحيوية أم لا.

كيف يمكننا منع مقاومة المضادات الحيوية؟

عدم إعطاء المضادات الحيوية دون وصفة طبية: يجب تناول المضادات الحيوية فقط تحت إشراف الطبيب.

إكمال الجرعة كاملة: حتى إذا شعرت بتحسن، يجب إكمال الجرعة الكاملة من المضادات الحيوية كما وصفها الطبيب.

عدم مشاركة الأدوية: لا تعطي أدوية طفلك لأشخاص آخرين، حتى لو كانوا يعانون من نفس الأعراض.

الوقاية من العدوى: يمكن الوقاية من العديد من الأمراض عن طريق غسل الأيدي بانتظام، وتغطية الفم عند السعال والعطس، وتناول غذاء صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

نصائح إضافية:

استشر طبيب الأطفال: إذا كان طفلك مريضًا، استشر طبيب الأطفال لتشخيص الحالة وتحديد العلاج المناسب.

تعرف على أعراض العدوى البكتيرية والفيروسية: هذا يساعدك على التمييز بينهما واتخاذ القرار الصحيح بشأن العلاج.

احذر من المضادات الحيوية الموجودة في الأطعمة: بعض الأطعمة مثل اللحوم والدواجن قد تحتوي على بقايا مضادات حيوية، لذا يجب اختيار الأطعمة الطازجة والنظيفة.