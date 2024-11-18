يواخيم لوف: سأعود للتدريب بهذه الحالة!

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 04:58 مساءً - بعد أكثر من ثلاث سنوات من ابتعاده عن التدريب يفكر يواخيم لوف إنه قد يعود إلى الملعب إذا تلقى عرضاً مثيراً من منتخب وطني.

وأحرز لوف لقب مونديال 2014 مع منتخب ألمانيا الذي قاده بين عامي 2006 و2021.

وأكد أنه لن يتردد في العودة للعمل مع منتخب وطني (إذا أثار الأمر اهتمامي حقاً ووجدت المهمة مثيرة).

وأضاف: حتى الآن لم أكن متحمساً تماماً لمهمة ما، وإذا حدث ذلك فإنني بالتأكيد مستعد للقيام بشيء آخر.

وامتدح لوف مساعده في منتخب ألمانيا، هانز فليك، مدرب برشلونة الخالي: برشلونة بكل تأكيد ناد له فلسفة مذهلة، وهانز يتواجد هناك لسبب ما… برشلونة يدرك أيضاً أن هانز جيد للغاية مع اللاعبين الشباب، ومدرب له فكر هجومي، وفوق كل ذلك يتحلى بالشجاعة، ولهذا يلائم المنصب هناك.