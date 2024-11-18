العالم اليوم - بعد عفيف.. حزب الله يعلن مقتل 4 من كوادره الإعلامية

انتم الان تتابعون خبر بعد عفيف.. حزب الله يعلن مقتل 4 من كوادره الإعلامية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 07:28 مساءً - نعى حزب الله اللبناني، الإثنين، 4 من العاملين في مكتب العلاقات الإعلامية الخاص به، قال إنهم قتلوا إلى جانب مسؤول إعلامه محمد عفيف في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قلب بيروت، الأحد.

وأورد الحزب في بيان: "تنعى العلاقات الإعلامية في حزب الله 4 من فرسان الإعلام المقاوم ومجاهديه الأوفياء قضوا إلى جانب قائدهم وحبيبهم" محمد عفيف.

وقتل عفيف في غارة إسرائيلية استهدفت مركز حزب البعث، بمنطقة رأس النبع في بيروت.

وأكد الجيش الإسرائيلي الأحد "تصفية" عفيف، قائلا في بيان إنه نفذ "ضربة دقيقة بناء على معلومات استخبارية في منطقة بيروت وقتل الإرهابي محمد عفيف".

حصيلة قتلى جديدة

وفي حصيلة جديدة، الإثنين، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 10 أشخاص في الغارتين الإسرائيليتين اللتين استهدفتا قلب بيروت الأحد.

وبحسب الوزارة، أدت الغارة على منطقة رأس النبع في بيروت الأحد إلى مقتل "7 أشخاص من بينهم امرأة وإصابة 16 آخرين".

وأسفرت غارة ثانية مساء الأحد في منطقة مار إلياس التجارية، عن مقتل "3 أشخاص من بينهم امرأة وإصابة 29 آخرين بجروح"، كما أفادت وزارة الصحة.

وأصابت الغارة الإسرائيلية متجرا للإلكترونيات وسيارة، حسبما قال مصدر أمني لوكالة "فرانس برس".

ومنذ بدء تبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل في الثامن من أكتوبر 2023، قتل أكثر من 3500 شخصا على الأقل في لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية.