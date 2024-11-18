ما هو الوقت المثالي لقياس معدل نبضات القلب؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:02 صباحاً - يُعتبر معدل ضربات القلب أثناء الراحة مؤشراً مهماً على صحة القلب وطول العمر، وفقاً لصحيفة “التايمز” البريطانية.

تشير اللياقة القلبية والوعائية إلى قدرة الفرد على ممارسة الأنشطة مثل الجري أو التجديف أو السباحة دون الشعور بالتعب.

ساهمت أجهزة مثل “أبل ووتش” في قياس مجموعة من العوامل الصحية، بما في ذلك جودة النوم ومعدل ضربات القلب، لكن الأهم، كما تشير الصحيفة، هو معدل ضربات القلب أثناء الراحة.

يقول أولي ويجولين، خبير اللياقة البدنية ومدير مركز Sustain Performance: “كلما زادت لياقتك، أصبح قلبك أكثر كفاءة، مما يحسن من أكسجة الدم ويقلل من معدل ضربات القلب في الدقيقة، حيث يعمل القلب بشكل أسهل ويضخ الدم بعدد أقل من النبضات”.

يتراوح متوسط معدل ضربات القلب أثناء الراحة لدى البالغين الأصحاء بين 60 و100 نبضة في الدقيقة.

يمكن أن ينخفض معدل ضربات القلب لدى الرياضيين إلى 30 نبضة في الدقيقة، لكنه يرتفع أثناء ممارسة التمارين.

أما المعدل “النشط”، فيتراوح بين 120 و150 نبضة في الدقيقة، وهو أمر طبيعي خلال التمارين.