سوزي الأردنية تواجه السجن لمدة عامين كاملين مع دفع غرامة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - حكمت محكمة مصرية بالسجن لمدة عامين على البلوغر سوزي الأردنية، وذلك على خلفية الدعوى المرفوعة ضدها بسبب قذف والدها على الهواء بألفاظ غير لائقة، واستغلال شقيقتها لتحقيق الأرباح والمشاهدات، وذلك بعدما رفضت المحكمة طلب الاستئناف الذي تقدمت به.

كما حكمت المحكمة على سوزي بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه.

الجدير ذكره أن محكمة جنح المطرية قضت بمعاقبة سوزي الأردنية، المعروفة بتريند “الشارع اللي وراه”، بالحبس لمدة عامين وغرامة 300 ألف جنيه وكفالة 100 ألف جنيه، وذلك بسبب اتهامها بـ”سب والدها على الهواء بألفاظ غير لائقة، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح والمشاهدات”.