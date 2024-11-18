أعراض تشير إلى إصابتك بسرطان الرقبة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - أعراض قد تشير إلى إصابتك بسرطان الرقبة

سرطان الرقبة هو أحد الأمراض الخطيرة التي قد تؤثر على الصحة العامة للفرد بشكل كبير. معرفة الأعراض المرتبطة بهذا المرض يمكن أن تكون عاملًا هامًا في التشخيص المبكر وزيادة فعالية العلاج. في هذا المقال، سنستعرض بعض الأعراض المحتملة التي قد تشير إلى احتمال الإصابة بسرطان الرقبة.

انتفاخ غير طبيعي في الرقبة

يعد الانتفاخ غير المعتاد في الرقبة أحد العلامات الشائعة لسرطان الرقبة. قد يكون هذا الانتفاخ غير مؤلم ويظهر في أماكن غير متوقعة مثل العقد اللمفاوية. إذا لاحظت وجود أي تورم غير مبرر في منطقة الرقبة، فمن المهم استشارة الطبيب لفحص هذا الانتفاخ عن كثب.

صعوبة في البلع

قد تشعر بصعوبة في بلع الطعام أو السوائل، وهذا قد يكون مؤشرًا مبكرًا على سرطان الرقبة. تتطور هذه الصعوبة تدريجيًا وقد تُصاحبها الشعور بألم أثناء البلع.

تغيرات في الصوت

أي تغير مفاجئ أو تدريجي في طبيعة الصوت، مثل بحة الصوت أو فقدانه جزئيًا، قد يكون له علاقة بسرطان الحنجرة أو الرقبة. إذا استمرت تلك التغيرات لفترة طويلة دون أي تحسن، يجب مراجعة أخصائي الأنف والأذن والحنجرة.

السعال المستمر

السعال الذي يستمر لفترات طويلة دون سبب واضح، خصوصًا إذا كان مصحوبًا بخروج دم، يجب أن يكون دافعًا لزيارة الطبيب. هذا العرض قد يُنذر بوجود مشكلة صحية أكبر.

آلام في الأذن

قد يبدو غير متوقع، لكن آلام الأذن المتكررة التي لا تختفي قد ترتبط بسرطان الرقبة. يُنصح بمراجعة الطبيب لفحص الأذن والحنجرة إذا استمرت هذه الأعراض لفترة طويلة.

ما الذي يجب عليك فعله؟

إذا لاحظت أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه، فمن الضروري:

زيارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة.

الحفاظ على مواعيد الفحوصات الدورية، خاصة إذا كنت ضمن فئة الخطر.

تجنب التدخين والكحول، لأنهما يزيدان من خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان.

ختامًا، يعتبر الوعي بالصحة والاهتمام بالأعراض الطارئة خطوة مهمة نحو صحة أفضل. إذا ساورك أي قلق بشأن صحتك، فلا تتردد في طلب المشورة الطبية. التشخيص المبكر يلعب دورًا حيويًا في زيادة فرص العلاج والشفاء.