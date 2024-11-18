نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتجاه في الزمالك لفسخ عقد لاعب مفاجئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي محمد فاروق، أن إدارة نادي الزمالك تتجه لفسخ عقد إعارة زياد كمال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وعودته من جديد إلى صفوف إنبي رغم التعاقد معه لمدة موسمين ونصف.

وشهدت الفترة الماضية الكثير من الأحاديث بشأن البنود الموجودة في عقد زياد كمال قادما من نادي إنبي.

تصريحات الإعلامي محمد فاروق

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر تصريحات تلفزيونية: إدارة نادي الزمالك تتحفظ على مستوى زياد كمال وهناك عدم اقتناع بقدراته مع الفريق بسبب كثرة الأخطاء التي يقع فيها مع مشاركته.

وأضاف: إدارة الزمالك ترغب في فسخ الإعارة بشكل ودي وعودة اللاعب لنادي إنبي مرة أخرى خلال الانتقالات الشتوية المقبلة مع تنازل الأخير عن باقي قيمة الإعارة.

