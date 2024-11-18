نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعاون ثلاثي بين جامعة بنها ومحافظة القليوبية ومستشفى الناس برعاية وزير التعليم العالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة بنها، ومحافظة القليوبية، ومؤسسة الجود الخيرية "مستشفى الناس".

وقع بروتوكول التعاون، المهندس/ أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والمهندس/ أيمن عباس رئيس مجلس إدارة مستشفى الناس.

ويهدف البروتوكول إلى إنشاء مبنى أكاديمي لتقديم برامج الطب والتمريض ومنح درجاتهما العلمية، وذلك بقطعة أرض مملوكة لمحافظة القليوبية مجاورة لمستشفى الناس.

كما ينص البروتوكول على تعزيز التعاون المشترك بين الأطراف المشاركة لتبادل الخبرات العلمية من خلال عقد الاجتماعات وإقامة ورش العمل.

وأكد الدكتور أيمن عاشور حرص وزارة التعليم العالي على المشاركة من خلال الجامعات المصرية التي تعُد بيت خبرة في دعم المشروعات التي تهدف لرفع جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين انطلاقًا من دورها في خدمة المجتمع ودعم عملية التنمية المستدامة بالقطاعات الحيوية التي تمس احتياجات المواطنين كالتعليم والصحة، لافتًا إلى ما تتمتع به المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية من خبرات أكاديمية وكوادر بشرية وإمكانيات مادية تُسهم في دعم كافة المجالات التنموية، وحرصها الدائم على نقل خبراتها وتقديم كافة سُبل الدعم للمشروعات التي تُسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطن للمستويات العالمية وتحقيق الحياة الكريمة لكل الفئات بالمجتمع، موضحًا أن مبدأ "التكامل" هو أحد أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار الوزير إلى دور جامعة بنها الأكاديمي داخل منظومة التعليم العالي، كواحدة من الجامعات الحكومية المرموقة، ومواكبتها للبرامج الأكاديمية الموائمة لسوق العمل ووظائف المستقبل خاصة في القطاع الطبي، لافتًا إلى النتائج المتميزة التي حققتها الجامعة على مستوى التصنيفات الدولية مؤخرًا.

ولفت الوزير إلى أن موقع المبنى بمحافظة القليوبية يتمتع بموقع جغرافي متميز سيعزز من الدور التعليمي للمشروع ويُمكّنه من تقديم برنامج أكاديمي متميز يساهم في دعم القدرات العلمية والمهنية للخريجين من طلاب القطاع الطبي، ودعم مستشفى الناس بكوادر طبية مؤهلة تساهم في تعزيز خدماتها الطبية للمواطنين.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى دور مؤسسة الجود الخيرية "مستشفي الناس"، بما تقدمه من خدمات علاجية بالجودة المطلوبة للأشخاص الأشد احتياجًا، خصوصًا من الأطفال، وحرصها على توفير مستوى عالمي من الخدمة الطبية، مشيرًا إلى ضرورة العمل لتحقيق الشراكة الدولية للمشروع لضمان مواكبة المعايير العالمية، وكذا الاهتمام بالجانب البحثي والتدريبي.

وأشار المهندس/ أيمن عطية محافظ القليوبية، إلى ترحيب المحافظة الكبير بالمساهمة في هذا المشروع من خلال الأرض، مشيرًا إلى ما يمثله من إضافة للمنظومة الطبية على أرض المحافظة، وانعكاسها على رفع مستوى الخدمة الطبية للمواطنين، مؤكدًا تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة من جانب المحافظة؛ لضمان استدامة المشروع ونجاحه في الوصول للجودة الطبية والتعليمية التي تخدم أبناء المحافظة وغيرهم من المستفدين بخدمات المستشفى، مقدمًا الشكر والتقدير للدكتور أيمن عاشور على دعمه لتوقيع البروتوكول، والذى سيكون إضافة للمحافظة ولأبنائها، حيث تعد مستشفي الناس من الصروح العظيمة التي تعد فخرًا لأبناء القليوبية.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إلى اعتزاز الجامعة بتوقيع هذا البروتوكول الذي يفتح آفاقًا جديدة لطلاب الجامعة بالقطاع الطبي لاكتساب مزيد من الخبرات الأكاديمية والتدريب العملي، مشيرًا إلى أن جامعة بنها تصنف في مجال العلوم الطبية الإكلينيكية والعلوم الصحية في المركز الخامس محليًا، والمركز (801_1000) عالميًا بتصنيف التايمز العالمي طبقًا للتخصصات العلمية، كما تُصنف في مجال الصيدلة والعلوم الصيدلانية بالفئة الخامسة محليًا والمركز (301_400) عالميًا بتصنيف شنغهاى الدولي للموضوعات الأكاديمية والبحثية وذلك لعام 2024، لافتًا إلى التميز الذي حققته الجامعة في برنامج الطب المتميز الذي تقدمه كلية الطب البشري بالجامعة، وبرنامج التمريض التخصصي، والبرنامج المُكثف بكلية التمريض بنظام الساعات المُعتمدة.

وأكد المهندس/ أيمن عباس رئيس مجلس إدارة مستشفى الناس، أن المستشفي تعتبر من أكبر المراكز الطبية المتميزة في المنطقة العربية وقارة إفريقيا بطاقتها الاستيعابية التي تصل إلى حوالى 600 سرير، وتفتح أبوابها لخدمة جميع المرضى بالمجان منذ بدء نشاطها في 2019، وتحديدًا في أمراض القلب للأطفال، وكذا تركيزها على تطوير مهارات الكادر الطبي الذي يعمل بها، ليكون ملائمًا للمستويات العالمية وتحقيق أفضل خدمة طبية للمرضى ودعم الجانب البحثي، إلى جانب حرص المؤسسة على أن يمثل مشروع المستشفى نقطة ضوء في المكان المقامة به.

حضر التوقيع،المهندس/ حاتم حسن الملا المدير التنفيذى لمستشفى الناس، والمهندس/ حاتم سليمان المدير التنفيذي لمجموعة إنترو.