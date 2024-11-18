عصام صاصا يتصدر تريند "جوجل".. فما القصة؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم مؤدي المهرجانات الشعبي عصام صاصا تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أجلت محكمة جنايات الجيزة استئناف الحكم على عصام صاصا وشقيقه بحبسهما سنة مع الشغل في قضية التزوير لجلسة 17 ديسمبر المقبل للقرار.

عصام صاصا

واقعة حبس عصام صاصا

وكانت قد أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة يوم 29 من شهر أغسطس الماضي، حكما بمعاقبة مؤدي المهرجانات عصام صاصا وشقيقه بالسجن لمدة سنة مع الشغل، كما عاقبت المتهم الثاني والثالث غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية تزوير توكيلات.

وقضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، في وقت سابق، بحبس مطرب المهرجانات عصام صاصا 6 أشهر في تهمة تعاطي المخدرات، وانقضاء الدعوى المدنية في قضية الدهس بالتصالح.