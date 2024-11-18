بعد تصريحاتها الأخيرة.. عفاف رشاد تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة عفاف رشاد محرك البحث “جوجل”، بعد تصريحاتها التي أثارت جدلًا واسعًا، كاشفة عن أسرار في حياتها الشخصية والفنية، خلال إحدى اللقاءات الصحفية.



زواج وانفصال: رحلة شخصية مليئة بالتحديات



كشفت الفنانة عفاف رشاد خلال لقاء صحفي أن زواجها من المنتج الشهير محمد السبكي كان محوريًا في حياتها الشخصية والمهنية. وأشارت إلى أن انفصالهما كان بسبب "عشق السبكي للنساء"، على حد قولها، وهو ما أدى إلى انتهاء العلاقة وترك أثر عاطفي عميق خاصة فيما يتعلق بتربية ابنها الذي اضطر إلى النمو بعيدًا عن والده. ورغم حدة الخلافات، أعربت عفاف عن ندمها الشديد على هذا القرار الذي وصفته بأنه كان مؤلمًا وصعبًا.

مساهمتها في بداية السبكي كمنتج



كشفت عفاف عن جانب غير معروف في مسيرة محمد السبكي الإنتاجية، حيث أكدت أنها كانت سبب دخوله عالم الإنتاج. أوضحت أن السيناريو الأول الذي أنتجه، وهو فيلم عيون الصقر أرسلته بنفسها إلى صديقتها الفنانة بوسي زوجة الراحل نور الشريف السيناريو حاز إعجاب الأخير الذي قرر تقديمه، ما شكل نقطة انطلاق السبكي في عالم الإنتاج السينمائي.