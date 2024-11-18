في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة أحمد زكي

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان أحمد زكي، حيث ولد في مثل هذا اليوم من عام 1946، ورحل عن عالمنا في 27 مارس 2005، رحل وترك خلفه تاريخ حافل من الأعمال الناجحة والخالدة في أذهان جمهوره ومحبيه حتى الآن، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" أبرز المحطات الفنية في حياة الراحل أحمد زكي.

أحمد زكي

معلومات عن أحمد زكي

ولد أحمد زكي في 18 نوفمبر 1946، بالزقازيق بمحافظة الشرقية، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1973 بتقدير امتياز، تميز بموهبته ومهارته وقدرته على تقمص الشخصية، كان مشهورًا أيضًا بكثافة ظهوره على الشاشة،على الرغم من أنه ظهر لأول مرة في دور صغير في مسرحية كوميدية، إلا أنه يعتبر على نطاق واسع أحد أكثر الممثلين موهبة، خاصة في الأدوار الدرامية والتراجيدية، عمل زكي في ستة أفلام تم إدراجها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري.

مشوار أحمد زكي الفني

وكانت بداياته الفنية الحقيقية مع المسرح الذي قدم له أكثر من عمل ناجح مثل مدرسه المشاغبين والعيال كبرت

و يعتبر أحمد زكي، من أبرز نجوم السينما المصرية لما قدمه من أفلام متميزة بداية من بدور عام 1974 وحتى أرض الخوف 1999.

كما لمع اسمه في الفيديو حيث تألق وأشتهر بلقب الفنان الأسمر في التليفزيون فكان له عدة مسلسلات التي نذكر منها الأيام وهو وهي والرجل الذي فقد ذاكرته مرتين.

و حصل أحمد زكي على العديد من الجوائز على مدار مشواره الطويل مع الفن وقدم للسينما مجموعه من أهم أعمالها التي منها أبناء الصمت عام 1974 وشفيقة ومتولي عام 1978، وعيون لا تنام 1981.. ومن أفلامه في الثمانينات الراقصة والطبال والنمر الأسود والبيه البواب وزوجه رجل مهم.

وفي التسعينات نذكر له ضد الحكومة واستاكوزه وناصر 56 وهستيريا واضحك الصورة تطلع حلوة وفيلم كابوريا، وضد الحكومة، والمخطوفة، وحسن اللول، وغيرها من الأعمال الفنية.