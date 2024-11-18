رانيا منصور تتصدر تريند جوجل: تنفي الشائعات وتكشف خططها الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت الفنانة رانيا منصور مؤشرات البحث على جوجل، عقب سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل التي أدلت بها مؤخرًا حول مشاريعها الفنية المستقبلية، وردها على الشائعات التي طالتها.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أسباب تصدر رانيا منصور تريند جوجل

نفي الشائعات: السباق الرمضاني خارج حساباتها حالياً

نفت رانيا الشائعات التي ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشاركتها في السباق الرمضاني لعام 2025، مؤكدة أنها لم توقع على أي عمل درامي بعد. وأوضحت أنها حاليًا بصدد دراسة عدد من العروض، وتسعى لاختيار دور يضيف لمسيرتها الفنية ويرضي جمهورها المتزايد.

وقالت رانيا في تصريح لها: "أحرص دائمًا على تقديم أعمال تحمل رسالة وتترك أثراً لدى المشاهدين، لذلك لا أتعجل في اتخاذ قراري بشأن المشاريع الجديدة."

نجاح مسلسل "رقم سري" يحقق صدى واسع

وفي سياق آخر، أعربت الفنانة عن سعادتها الغامرة بالنجاح الذي حققه مسلسلها الأخير "رقم سري"، الذي جذب الأنظار منذ حلقاته الأولى. ووصفت التجربة بأنها من أكثر التجارب إمتاعًا في مسيرتها الفنية، خاصة بفضل العمل مع الفنانة ياسمين رئيس والمخرج محمود عبدالتواب.

وتطرقت رانيا إلى تفاصيل كواليس المسلسل، حيث أكدت أن روح التعاون بين فريق العمل ساهمت في خروج المشروع بالشكل المميز الذي حظي به.

"بسنت" في مسلسل "باسورد": تحدٍ فني استثنائي

من أبرز ما تحدثت عنه رانيا كان دورها في مسلسل "باسورد"، الذي وصفته بأنه من أصعب الشخصيات التي قدمتها. وأضافت أن الجمهور استقبل العمل بحفاوة، مشيدة بزملائها المشاركين مثل آية سماحة،والرابر شاهين.

الزواج الثاني: موقف حازم ورؤية فنية

تطرقت الفنانة كذلك إلى قضية اجتماعية مثيرة للجدل، وهي الزواج الثاني. وقالت إن هذه الفكرة لا تناسبها شخصيًا، رغم تقديمها لشخصية تتقبل الفكرة في أحد أعمالها السابقة. وأكدت أنها تعطي الأولوية لتطوير أدائها الفني بدلاً من الانشغال بالانتقادات السلبية.

خطط جديدة مع العائلة؟ برنامج واقعي قيد الدراسة

في خطوة قد تكون الأولى من نوعها، كشفت رانيا عن تفكيرها في تقديم برنامج واقعي يجمعها بشقيقتها التوأم وابنتها، خاصة بعد تشجيع الجمهور على هذه الفكرة. وقالت: "تلقيت عروضًا كثيرة لتقديم برامج، لكنني أبحث عن فكرة تضيف لي ولعائلتي."

رانيا في مهرجان القاهرة السينمائي: تكريم المبدعين مسؤولية

شاركت رانيا مؤخرًا في فعاليات الدورة الخامسة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث أشادت بالتنظيم وبالجهود المبذولة لتكريم المبدعين المصريين والعرب. وأعربت عن فخرها بالمشاركة في حدث فني بهذه الأهمية.

ختامًا: مسيرة فنية متجددة وتطلعات واعدة

تثبت رانيا منصور يومًا بعد يوم أنها واحدة من أبرز نجمات الجيل الجديد، بفضل اختياراتها الدقيقة وأدائها المتميز، ما يجعل جمهورها يترقب بشغف الخطوة القادمة في مشوارها الفني.