أبرز تصريحات المشاهير عن فنانين مثّلوا دون أجر.. المجاملة في خدمة الفن ( تقرير)

القاهرة - محمد ابراهيم -

في عالم الفن الذي تحكمه المنافسة، تبرز العديد من القصص الملهمة التي تكشف عن كواليس صناعة السينما والتلفزيون. واحدة من أبرز هذه القصص تتعلق بالفنانين الذين اختاروا المشاركة في مشاريع فنية دون أجر، بدافع من المجاملة أو حب الفن، أو لإيمانهم بقيمة العمل الذي يشاركون فيه. هذه المواقف كانت ولا تزال محط اهتمام وسائل الإعلام، حيث يتحدث الكثير من المشاهير عن تجاربهم الشخصية مع زملائهم الذين اختاروا التفرغ لخدمة الفن بشكل تطوعي.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز تصريحات المشاهير عن المجاملة

1. تصريحات الفنانين حول المجاملة في العمل:

كشف العديد من النجوم عن أن بعض المشاريع السينمائية أو التلفزيونية كانت محطّ تقدير خاص لديهم، لدرجة أنهم قبلوا الظهور فيها دون مقابل مادي. فقد صرحت الفنانة المصرية يسرا في أكثر من مناسبة بأنها شاركت في أعمال فنية لبعض الأصدقاء المقربين من دون الحصول على أجر، لأن المشروع كان ذو قيمة فنية عالية وكان له تأثير إيجابي في حياتها المهنية والشخصية. "الفن أكبر من المال"، قالت يسرا في إحدى مقابلاتها، مشيرة إلى أنها كانت تعتبر المشاركة في هذه الأعمال بمثابة فرصة لدعم زملائها وتقديم رسائل فنية مؤثرة.

2. المجاملة في العمل الجماعي:

من جانب آخر، أشار الفنان المصري أحمد السقا إلى تجربته في فيلم "إبراهيم الأبيض"، حيث تم تكريمه من قِبل العديد من زملائه الذين شاركوا دون أجر، تلبيةً لطلب المخرج. السقا أكد أن العمل مع طاقم يضم كبار الفنانين كان مصدر فخر له، وأضاف أن المحبة والتقدير المتبادل بين الفنانين يجعلهم مستعدين لتقديم الأفضل، حتى دون انتظار تعويض مادي. "الجميع في الفيلم كان يحلم بأن يكون جزءًا من هذا العمل الفني، وهذا ما جعل الجميع يتكاتف دون حسابات مادية"، قال السقا.

3. المجاملة من أجل مصلحة العمل:

لكن المجاملة لا تقتصر فقط على الأعمال التي تحمل قيمة فنية، بل أحيانًا قد تكون خطوة مدروسة تهدف إلى دعم المسيرة المهنية لصديق أو مخرج صاعد. هذا ما أكدته الفنانة شيرين عبد الوهاب حينما تحدثت عن تفاعلها مع صديقاتها في المجال، حيث أشارت إلى أنها كانت تقدم دعمًا لهن في أوقات احتياجهن، سواء من خلال المشاركة في الحفلات أو في الأعمال الفنية دون النظر للأجر. "إذا كنت أؤمن بالفنان وأسلوبه، لن أتردد في مساعدته حتى ولو كان ذلك يتطلب التضحية"، قالت شيرين.

4. فنانون يشاركون دعمًا لأصدقائهم:

النجمة اللبنانية هيفا وهبي كذلك، تحدثت عن تضحيات فنية قامت بها لصالح أعمال لم تدر عائدًا ماديًا، لكنها كانت تتسم بالتعاون والمجاملة. وقد ذكرت في إحدى اللقاءات الصحفية: "في بعض الأحيان، يكون الأجر في العمل الفني ليس بالمال، بل هو في الدعم المتبادل. إذا كنت أؤمن بمشروع، لا يهم إذا كنت سأحصل على أجر أم لا، المهم هو تقديم الفن الذي أؤمن به".

خاتمة

هذه التصريحات تكشف عن جانب مهم من عالم الفن حيث يظهر تلاحم الفنانين في أوقات الشدة، وحبهم لدعم زملائهم في المجال. وعلى الرغم من أن الأجر المادي يعتبر جزءًا أساسيًا من الصناعة، إلا أن المجاملة والمشاركة دون أجر تظل جزءًا من القيم التي تجعل الفن أكثر إنسانية وتعاونًا، مما يعكس حب الفنانين لصناعة الفن ويجعلها أكثر تطورًا.