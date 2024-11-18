امير الكويت يهنّئ عُمان والمغرب: اعتزاز بالعلاقات الأخوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:27 صباحاً - استقبل أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد، بقصر السيف صباح ، ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وذلك بعد أن ترأس وفد دولة الكويت المشارك في القمة العربية والإسلامية غير العادية، التي عقدت بالعاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وترأس وفد البلاد في القمة العالمية للعمل المناخي (كوب 29) التي عقدت بالعاصمة باكو في جمهورية أذربيجان الصديقة.

واستقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

إلى ذلك، بعث امير دولة الكويت، برقية تهنئة إلى أخيه سلطان عمان الشقيقة، السلطان هيثم بن طارق المعظم، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة.

كما أعرب عن بالغ اعتزازه برسوخ أواصر العلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة، التي تجمع دولة الكويت وسلطان عمان الشقيقة، وبالإنجازات الحضارية البارزة والنهضة التنموية الشاملة لجميع المجالات، والتي حققها البلد الشقيق في عهد جلالته الميمون.

وتمنى له موفور الصحة وتمام العافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

وبعث امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة إلى أخيه ملك المملكة المغربية الشقيقة، الملك محمد السادس، عبر فيها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لعيد استقلال المملكة المغربية الشقيقة.

كما أعرب عن اعتزازه بعمق أواصر العلاقات الأخوية والتاريخية، التي تجمع دولة الكويت بالمملكة المغربية الشقيقة، وبالإنجازات التنموية البارزة التي حققها البلد الشقيق في جميع المجالات.

وتمنى له موفور الصحة وتمام العافية وللمملكة المغربية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

من جهته، استقبل ولي عهد الكويت بقصر السيف ، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة.

إلى ذلك، بعث برقية تهنئة إلى أخيه سلطان عمان الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه، وراجياً لجلالته دوام الصحة وتمام العافية ولسلطنة عمان وشعبها الشقيق كل التقدم والنماء في ظل القيادة الرشيدة لجلالته.

كما بعث ولي العهد، برقية تهنئة إلى أخيه ملك المملكة المغربية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه وصادق تمنياته، وراجياً سموه لجلالته دوام الصحة والعافية وللبلد الشقيق كل الرقي والنماء في ظل القيادة الرشيدة لجلالته.

بدوره، بعث رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، برقيتي تهنئة مماثلتين.